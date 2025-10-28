Ali Babacan: CHP'nin iç tartışmasında hedef gösterildik

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 1 Ekim'deki Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) açılışında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisinin de yer aldığı muhalefet liderleri ile buluşma görüntüleri nedeniyle gündeme gelen, "AKP'ye dönüş" iddialarını bir kez daha reddetti.

Türkiye'nin 'iki kutuplu siyasete mahkum edilmemesi gerektiğini' belirten Babacan, partisinin de içinde yer aldığı "Yeni Yol Grubu" ile birlikte "üçüncü yol siyaseti" izleyeceklerini vurguladı.

"OLMASI İÇİN BİR SEBEP YOK"

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Meclis açılışında çekilen fotoğraf üzerinden yapılan yorumlara değinen Babacan, AKP'ye geri döneceği iddialarına tepki gösterdi.

AKP'den ayrıldıktan sonra Erdoğan'la ilk kez 1 Ekim'de yüz yüze görüştüklerini belirten Babacan, "Daha önce yalnızca üç kez telefon görüşmemiz oldu; 6 Şubat depremlerinde ben aradım, babam vefat ettiğinde o aradı, annem vefat ettiğinde yine aradı. 1 Ekim'deki selamlaşmadan sonra da hiçbir temasımız olmadı" dedi.

Babacan, 'bu konunun sürekli gündemde tutulmasını doğru bulmadığını' da belirtti.

Babacan, 1 Ekim sonrasında, Erdoğan ya da AKP yöneticileriyle ekonomi ya da başka konularda bir görüşme talepleri olmadığını da vurguladı:

"Şu anda olması için bir sebep de yok ki. Çünkü biz Türkiye için çözümlerimizi, hazırlıklarımızı zaten ilan etmiş durumdayız."

"CHP'NİN İÇ TARTIŞMASINDA HEDEF GÖSTERİLDİK"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile de aralarına mesafe koyan açıklamalarının anımsatılması üzerine Babacan, bu durumun sorumlusunun "CHP'nin kendi iç dinamikleri" olduğunu söyledi.

2023 seçimlerinden sonra CHP'de yönetim değişikliği yaşandığını hatırlatan Babacan, şu görüşleri dile getirdi:

"Kendi iç çatışmalarında bir bakıma DEVA Partisi ve bizim milletvekillerimiz orada kullanıldı. Zaten o tablo ve yeni yönetimin o şekilde bir kampanyayla seçilmiş olması partiler arasındaki ilişkileri soğuttu haliyle. Yani bizim hiçbir şey olmamış gibi davranmamız mümkün değil."

Yeni CHP yönetiminin açıkladığı "tabanda ittifak" stratejisinin de, partiler arası işbirliğini sınırladığını belirten Babacan, muhalefet partileri arasındaki işbirliğine, aslında CHP'nin engel koyduğunu ileri sürdü.