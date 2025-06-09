Ali Babacan'dan İsrail'e 'Madleen' tepkisi: AKP'ye dikkat çeken çağrı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İsrail'in Gazze Şeridi’ne uyguladığı ablukayı delerek insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Özgürlük Filosu Koalisyonu’na (Freedom Flotilla Coalition - FFC) ait "Madleen" adlı yelkenliyi kuşatarak alıkoymasına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

HÜKÜMETE ÇAĞRI YAPTI

"Gazze’ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Madleen mürettebatına İsrail ordusunun yaptığı baskını şiddetle kınıyorum" diyen Babacan'ın paylaşımı şöyle:

''Açlığa mahkum edilen bir halkın sesine ses olmak suç değil, vicdani bir sorumluluktur. Hep söyledik, tekrar ediyoruz: Zulme sessiz kalmak, suça ortak olmaktır. İsrail’in bu eylemi, bölgedeki insanlık faciasını derinleştiren sorumsuz güç kullanımını da bir kez daha gözler önüne sermektedir. Mürettebat derhal serbest bırakılmalı, Gazze’ye yapılacak insani yardımların önündeki her türlü engel kaldırılmalıdır. 12 kişilik mürettabatın içinde yer alan vatandaşımız Hüseyin Şuayb Ordu hakkında hükümeti açıklama yapmaya, vatandaşımıza sahip çıkmaya davet ediyorum.''