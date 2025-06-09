Ali Babacan'dan İsrail'e 'Madleen' tepkisi: AKP'ye dikkat çeken çağrı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İsrail'in Gazze
Şeridi’ne uyguladığı ablukayı delerek insani yardım ulaştırmayı amaçlayan
Özgürlük Filosu Koalisyonu’na (Freedom Flotilla Coalition - FFC) ait
"Madleen" adlı yelkenliyi kuşatarak alıkoymasına sosyal medya hesabı
üzerinden tepki gösterdi.
HÜKÜMETE ÇAĞRI YAPTI
"Gazze’ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan
Madleen mürettebatına İsrail ordusunun yaptığı baskını şiddetle kınıyorum"
diyen Babacan'ın paylaşımı şöyle:
''Açlığa mahkum edilen bir halkın sesine ses olmak suç
değil, vicdani bir sorumluluktur. Hep söyledik, tekrar ediyoruz: Zulme sessiz
kalmak, suça ortak olmaktır. İsrail’in bu eylemi, bölgedeki insanlık faciasını
derinleştiren sorumsuz güç kullanımını da bir kez daha gözler önüne
sermektedir. Mürettebat derhal serbest bırakılmalı, Gazze’ye yapılacak insani
yardımların önündeki her türlü engel kaldırılmalıdır. 12 kişilik mürettabatın
içinde yer alan vatandaşımız Hüseyin Şuayb Ordu hakkında hükümeti açıklama yapmaya,
vatandaşımıza sahip çıkmaya davet ediyorum.''