Ali Babacan: Erdoğan ekonominin ortasına sis bombası bıraktı

Yayınlanma: 01.04.2025 - 16:25

Güncelleme: 01.04.2025 - 16:25

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, ekonomide son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşarak değerlendirmede bulundu.

Türkiye'de demokrasi ile hukuk ve adaletin büyük bir saldırı altında olduğunu dile getiren Babacan, "Dolayısıyla ekonomi de büyük bir saldırı altında ve bu saldırıda kullanılan mühimmat da sis bombasıdır. Sayın Erdoğan’ın ekonominin ortasına bıraktığı sis bombasıdır" vurgusu yaptı.

Babacan, "Nasıl sisli havalarda araçlar yavaşlarsa sisli havada da ekonomi yavaşlar, ticaret yavaşlar, yatırım yavaşlar. Bu sis ortada olduğu sürece Türkiye’nin ekonomik sorunlarını çözmek mümkün olmaz. Sisi dağıtmanın yolu hukuktur, adalettir, şeffaflıktır" ifadelerini kullandı.



