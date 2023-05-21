Ali Babacan, Millet İttifakı'nın anayasa değişikliği teklifini anımsattı: CHP 'denge' öneriyor

Yayınlanma: 21.05.2023 - 02:00

Güncelleme: 21.05.2023 - 02:00

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhur İttifakı’nın Meclis çoğunluğunu almasına karşın Millet İttifakı’nın parlamenter sisteme geçiş için önerdiği 84 maddelik anayasa değişikliği teklifini anımsattı.

6 partinin hazırladığı metne iktidardan bir eleştiri gelmediğini söyleyen Babacan, “Eğer Cumhur İttifakı, herhangi bir noktada anayasa değişikliğiyle alakalı ‘Beraber çalışalım’ derse, çalışmaya hazırız. Biz onlara da ‘Gelin çalışalım’ deriz. Gelin, bakın burada 84 maddelik bir referans metni var. Örneğin 50 tanesinde uzlaşır mıyız? ‘Gelin yapalım bunları’ diyebiliriz” ifadelerini kullandı. Babacan yeni bir anayasanın ise yapılamayacağını söyledi.

‘SEÇİME ODAKLANDIK’

Babacan’ın açıklamalarını ve Meclis çoğunluğunun Cumhur İttifakı’nda olmasını değerlendiren CHP kurmayları, toplumun yarıdan fazlasının hem sistem değişikliği istediğini hem de Erdoğan’a olan desteğini çektiğini söyledi.

Şu an tek odaklarının ikinci tur Cumhurbaşkanı seçimleri olduğunu söyleyen kurmaylar, “Önümüzdeki hafta yapılacak seçimler bir referandum gibi olacak. İki farklı anlayış yarışacak. Milletimiz tek adam anlayışına karşı uzlaşıyla yönetim anlayışını oylayacak ve kararını verecek. Genel başkanımız cumhurbaşkanı seçildiğinde de Meclis çoğunluğunun kimde olduğunun önemi olmayacak. Aynı zamanda yürütmeyle yasama dengelenmiş olacak. Ülkeyi uzlaşı içinde yöneteceğiz. Hatta belki AKP’liler de parlamenter sistem isteyecek” değerlendirmesini yaptı.