Ali Babacan: Seçimden sonra derhal kapatacağız
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) kuruluş yıl dönümünde, “Derhal kapatacağız” mesajını verdi.
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) kuruluş yıl dönümünde, “YÖK’ün doğum gününü kutlamak isteyenler için son bir saatteyiz. Gerçekten son bir saat. Seçimden sonra YÖK’ü derhal kapatacağız” dedi.
Ali Babacan, YÖK’ün 41’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle bugün sosyal medya hesabında bir mesaj paylaştı.
Babacan’ın mesajı şöyle:
“YÖK’ün doğum gününü kutlamak isteyenler için son bir saatteyiz. Gerçekten son bir saat. Seçimden sonra YÖK’ü derhal kapatacağız.”
YÖK’ün doğum gününü kutlamak isteyenler için son 1 saatteyiz. Gerçekten son 1 saat.— Ali Babacan (@alibabacan) November 6, 2022
Seçimden sonra YÖK’ü derhal kapatacağız.#6Kasım
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