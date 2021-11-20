Ali Babacan'dan 'ittifak' açıklaması
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ittifak iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin İl Başkanlığı Kongresi'ne katılmak üzere Sivas'a geldi. Kentte basın mensupları ile buluşan Ali Babacan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Parti olarak hem teşkilatlanma hem de yapacakları çalışmaların hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladıklarını belirten Babacan, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ile birlikte 3'lü ittifak kurulup kurulmayacağı sorusu üzerine şöyle konuştu:
"İttifak veya koalisyon şu anda bunların hiçbirisi bizim gündemimizde değil. Biz hiçbir ittifakın içinde değiliz. Bizim şu an hiçbir ittifakta olma gibi bir durumumuz yok ama seçim günü yaklaşırken bütün alternatiflere bakacağız. Yani tek başımıza mı gireriz, ittifak içinde mi oluruz veya cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda kendi adayımızla mı çıkarız ya da başka partilerle ortak bir aday üzerinde mi mutabık kalırız; bunlarla ilgili hiçbir kararımız yok. Bunları kendi partimizin içinde dahi görüşmüyoruz. Kendi içimizde dahi 'Şöyle mi yapsak, aday kim olsun' falan türü şeyler hiç konuşmuyoruz. Çok erken olduğunu düşünüyoruz. Bu kadar erken bir şekilde bu konuların gündeme gelmesinin de Türkiye için iyi olmadığını düşünüyoruz."
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