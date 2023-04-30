Ali Babacan'dan İzmir mitingi paylaşımı: Geliyoruz

Yayınlanma: 30.04.2023 - 15:26

Güncelleme: 30.04.2023 - 15:28

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da bugün İzmir Gündoğdu Meydanı'nda yurttaşlarla bir araya gelecek.

Babacan, miting öncesi sosyal medya hesabından Karamollaoğlu ile uçakta oldukları bir fotoğraf paylaştı.

Babacan, paylaşımına şu notu düştü:

"Biz Temel Karamollaoğlu ile yola çıktık geliyoruz İzmir. Siz de 15.30’da Gündoğdu Meydanında olacak mısınız?"