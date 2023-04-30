Ali Babacan'dan İzmir mitingi paylaşımı: Geliyoruz
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, İzmir'deki Millet İttifakı mitingi öncesi sosyal medya hesabından Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile fotoğrafını "Geliyoruz İzmir" notuyla paylaştı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da bugün İzmir Gündoğdu Meydanı'nda yurttaşlarla bir araya gelecek.
Babacan, miting öncesi sosyal medya hesabından Karamollaoğlu ile uçakta oldukları bir fotoğraf paylaştı.
Babacan, paylaşımına şu notu düştü:
"Biz Temel Karamollaoğlu ile yola çıktık geliyoruz İzmir. Siz de 15.30’da Gündoğdu Meydanında olacak mısınız?"
Biz @T_Karamollaoglu ile yola çıktık geliyoruz İzmir.— Ali Babacan (@alibabacan) April 30, 2023
Siz de 15.30’da Gündoğdu Meydanında olacak mısınız? pic.twitter.com/6X0FIwy1IT
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- İzmir'de yalancı kalabalık!
- Erdoğan ile Fulya Öztürk arasındaki diyalog gündem oldu
- Kılıçdaroğlu'ndan milyonlara müjde
- Eski MHP il yöneticisi Ferhat Özcan öldürüldü
- Canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda bitebilir
- Yavaş'tan Bayraktar ailesini köşeye sıkıştıran soru
- Ali Şansalan'ın Beşiktaş ve Galatasaray karnesi...
- Bakan Bilgin'den asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
- Erdoğan İzmir'de muhalefete hakaret etti
- Kayserispor Onur Bulut konusunu Tahkim'e taşıyor