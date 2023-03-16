Ali Babacan'dan özelleştirme pişmanlığı: Bugünkü aklımız olsaydı...
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bakanlığı döneminde yapılan elektrik ve doğalgaz dağıtımı özelleştirmeleri için "pişmanlığını" dile getirdi.
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bakanlığı döneminde yapılan elektrik ve doğal gaz özelleştirmelerine ilişkin “Bugünkü aklımız olsa bunları özelleştirmezdik” ifadelerini kullandı.
Ali Babacan, Candaş Tolga Işık’ın sunumuyla TV100 ekranlarında yayınlanan “Az Önce Konuştum” programına katıldı. Işık’ın sorularını yanıtlayan Babacan, bakanlığı döneminde yapılan özelleştirmelere ilişkin konuştu.
‘BUGÜNKÜ AKLIMIZ OLSA ÖZELLEŞTİRMEZDİK’
Ali Babacan, özlleştirmeye ilişkin şöyle konuştu:
“Elektrik, doğalgaz dağıtımı alanlarında özelleştirme doğru olmadı. Özelleştirilen dağıtım şirketlerine denetime giden adam çok zayıf eleman, dolayısıyla bunlar denetlenemiyor. Bugünkü aklımız olsa bunları özelleştirmezdik.”
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