Ali Erbaş'tan Nurculara 'seçim' hediyesi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e “deccal” diyen Said Nursi’nin kitaplarının Diyanet tarafından basılması talimatı verdiği ortaya çıkmıştı. Erbaş’ın talimatı jet hızıyla yerine getirildi.
Cumhuriyet, 5 Mayıs’ta, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’e “deccal” diyen Said Nursi’nin kitaplarının Diyanet tarafından basılacağını gündeme getirdi.
Eski AKP milletvekili Said Yüce ile görüşen ve kitapların Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından basılması talimatını veren Başkan Ali Erbaş’ın, Nursi’nin “Lem’alar” ve “Asa-yı Musa” kitaplarının ilk defa basılması, mevcudu biten Nursi kitaplarının da yeniden basılması için talimat verdiği belirtildi.
Erbaş’ın talimatı jet hızıyla yerine getirildi. Türkiye Diyanet Vakfı, ilk olarak “Asa-yı Musa” adlı kitabı yayına hazırladı. Kitabın baskıya girmesinin ardından Erbaş, seçimden bir gün önce Sakarya Adapazarı’nda, Nurculara ait bir medreseyi ziyaret etti. Erbaş’a bir de plaket verildi.
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