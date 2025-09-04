Ali Mahir Başarır'dan Gürsel Tekin'e sert yanıt: 'Buraya kayyum sıfatıyla gelme'

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in görevden alınarak yerine Gürsel Tekin’in kayyum olarak atanmasına yönelik mahkeme kararına karşı tepkiler sürüyor. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da İstanbul İl Başkanlığı’nda gazetecilere açıklama yaptı.

CHP’ye mart ayından bu yana darbe girişiminde bulunulduğunu söyleyen Başarır, şöyle konuştu:

“12 Eylül 1980’de gece yarısı askerler geldiği zaman partimizin bekçisi Seyit Ali, dönemin genel sekreteri Mustafa Üstündağ’ı arayarak ‘Askerler geldi’ demişti. Bilgiyi onlar almışlardı. Bugün Gürsel Tekin’in açıklaması, ‘Pazartesi il binasında olacağım’ demesi bana o günleri hatırlattı. Üzülerek söylüyorum ki, bu kutsal çatıda görev yapmış, bu kutsal çatıya seçilerek gelmiş bir kişi, AKP’nin postalı olmuş durumda. Bu yüzden bir kez daha kendisine buradan bir tavsiyede bulunmak istiyoruz. AKP’nin postalı olma. Darbenin maşası olma ve buraya kayyum sıfatıyla gelme. Gürsel Tekin olarak geleceksen bu çatının herkese kapısı açık ama postal olarak gelecek, demokrasiyi hiçe sayacak her kimse ona kapımız kapalı. Ülkede hukuk yoluyla bir darbe yapılmak isteniyor. Bu ülkenin önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı konuşuyor. Dün Adalet Bakanı konuşuyor. Bugün İstanbul için karar veren mahkemenin dosyası Ankara’dan isteniyor. Seçilmiş cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu bir darbe sonucu cezaevinde. Belediye başkanlarımız, arkadaşlarımız cezaevinde ve savcı diyor ki, ‘Delil çok’.

“HİÇ KİMSE PARTİMİZİ İLLEGAL YARGI KARARLARIYLA TESLİM ALMAYA GELMESİN”

Ben buradan Akın Gürlek’e bir soru soracağım. AKP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanının evinde bir hırsızlık olayı oldu. Hırsızlığı yapanın da oğlu olduğu ortaya çıktı. Hırsızlık konusu paranın miktarı 13,5 milyon lira. Dolarlar, altınlar, pırlantalar, milyonlarca liralık para çalınmış. Ben Akın Gürlek’e sormak isterim. O kadar ev aradın. O kadar deniz evi, yayla, iş yeri aradın. Hangimizin evinde böyle bir para çıktı? Soruyorum. İşte hukuk maalesef ki bu seviyeye inmiş. Hukuku bu seviyeye indirmişler. Hem İstanbul ile hem partimizin kurultayına, genel başkanına, seçilmiş yönetimine bir darbe yapılmak isteniyor. Biz bunu kabul etmeyeceğiz. Biz kullanışlı bir muhalefet olmayacağız. Biz iktidarın çizdiği sınırlar içerisinde hareket etmeyeceğiz. Bize yargı ayar veremez. Bize tek bir topluluk ayar verebilir. O da 86 milyondur. O yüzden bizler 86 milyon adına, İstanbul halkı adına bu kutsal çatının, ilimizin, il başkanımızın, yönetimin, kadın kollarının, gençlik kollarının burada bekçileriyiz. Hiç kimse partimizi illegal yargı kararlarıyla teslim almaya gelmesin. Hem halk olarak hem bizler hem partililer çok sert tepki verecektir.”

“HERHALDE GÜRSEL TEKİN ÇEVİK KUVVETLE GELECEK KADAR ALÇALMAYACAK”

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Başarır, pazartesi günü Gürsel Tekin il başkanlığına gelirse tavırlarını ne olacağına ilişkin de şunları söyledi:

“Herhalde Gürsel Tekin ve uzantıları, buraya çevik kuvvetle gelecek kadar alçalmayacaklar. Buraya postalı sokmayacaklar ama eğer buna teşebbüs ederlerse biz buradayız. Biz partimizin bekçileriyiz. Biz milli iradenin bekçileriyiz. Biz demokrasinin bekçileriyiz. Bizim bir hedefimiz, amacımız var. Ülkeyi bu zalimlerden kurtarmak ve bunun için de hiçbir şeyden korkmuyoruz. Benim ona tavsiyem, ayağındaki postalı çıkar; partili olarak geleceksen gelirsin ama cuntacı edasıyla AKP’nin postalını giyerek buraya gelemezsin. Bizim cevabımız net. Burada sıfatı önemli. Buraya her üye, her vatandaş, herkes, bize oy veren, vermeyen gelebilir. Burası İstanbul’un evi ama kurgulanmış, tasarlanmış illegal mahkeme kararlarıyla ayağına postal giyerek gelmeye kalkarsa biz onu kabul etmeyiz.”