Ali Mahir Başarır'dan 'kayyum' tepkisi: 'Derhal son verilmeli!'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e, "terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davada tahliye kararı verilmesine ilişkin olarak sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

"BELEDİYELERİMİZE ATANAN KAYYIMLAR DERHAL ÇEKİLMELİ"

Başarır, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer, Kent Uzlaşısı davasında tahliye edildi; ancak aynı dosyada beraat kararı çıkmadığı için kayyım görevine devam ediyor.

Türkiye’de mahkemeler talimatla çalışıyor; hukuk keyfi işliyor. Adalet, siyasal konjonktüre göre eğilip bükülemez. Gerçek bir hukuk devletinde ne seçilmişler rehin alınır, ne de halkın iradesine kayyım atanır.

Ergenekon ve Balyoz davaları nasıl çöktüyse, bu siyasi kumpas davaları da çökecek. Kent Uzlaşısı'ndan belediyelerimize atanan kayyımlar derhal çekilmeli, kumpaslara son verilmelidir."