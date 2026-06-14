Ali Mahir Başarır'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: 'Kemal Bey'e buradan soruyorum; buraya gelebilir misin?'

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, dün CHP lideri Özgür Özel'in Lüleburgaz'da "Halkla Buluşması" öncesinde yaptığı açıklamada, "Bizim alnımız açık, başımız dik. Biz kazanacağız, bu milleti saray ve uzantılarından hep beraber kurtaracağız" ifadesini kullandı.

"ŞÜKÜRLER OLSUN Kİ SOKAĞA ÇIKACAK YÜZÜMÜZ VAR"

Başarır, Özel'in Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki Kongre Meydanı'nda düzenlenen "Halk Buluşması" öncesi yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ben evimize, yurttaşlarımızın yanına geldik. Şükürler olsun ki sokağa çıkacak yüzümüz var. Bana soruyorlar hemşehrilerim, 'iyi misin' diye. 'Çok iyiyim' diyorum, kötü olanlar düşünsün. İyiler kazanacak, kötüler kaybedecek. Millet bizimle, yurttaşlarımız bizimle. Beni sarayın ilamıyla CHP Grup Başkanvekilliği görevinden uzaklaştırıldığını düşünüyor. Hiç önemli değil."

"BEN KEMAL BEY'E BURADAN SORUYORUM..."

Başarır şöyle devam etti:

"Biz milletin vekili olarak, bu partinin üyeleri olarak bu topraklarda huzurla yürüyoruz. Ben Kemal Bey'e buradan soruyorum. Buraya gelebilir misin? Şurada çay içebilir misin? Ağabeyimin elini sıkabilir misin? Allah hiçbir siyasetçiyi bu duruma düşürmesin. Bizim alnımız açık, başımız dik. Biz kazanacağız, bu milleti saray ve uzantılarından hep beraber kurtaracağız."