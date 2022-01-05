Ali Mahir Başarır'dan Demirören Grubu'na '20 Aralık' yanıtı

05 Ocak 2022 Çarşamba, 15:36

Demirören Grubu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın şirketin 20 Aralık günü çok yüksek yüklü miktarda dolar bozdurduğu iddialarına yönelik bir açıklama yapmıştı. Başarır, Demirören'in bu açıklamasına yanıt verdi.

Söz konusu iddialardan dolayı Demirören Grubu’nun rahatsız olduğunu ve açıklama yaptıklarını ifade eden CHP’li Başarır, "Bak Demirören, özür dilemem gerektiğini söylemişsin. Ben neden özür dileyeyim. Ben tüyü bitmemiş yetimin, çiftçinin, emeklinin, 84 milyonun hakkını savunuyorum. Özür dileyecek birisi varsa Ziraat Bankası’ndan 750 milyon dolar krediyi çekip ödemeyen şahsınızdır. Tabi ki benim görevim bu iddiaları sormaktır" ifadelerini kullandı.

"Ben bu iddiaları bugün ortaya koymadım. 20 Aralık'ta ne oldu? Sen ve senin gibiler, yandaş şirketler bir gecede zengin oldunuz. Ben buradan Ziraat Bankası’na, Halk Bankası’na, Bankacılık Denetleme Kurulu’na hepsine soruyorum; çıkın o gece kim döviz bozdurdu, daha sonra kimler döviz aldı, kimler zenginleşti?" diye soran Başarır, "Dün biz bu iddialarla ilgili grup olarak araştırma önergesi verdik ancak AKP ve MHP oylarıyla reddedildi" bilgisini paylaştı.

"BEN HESABIMI HALKA VERİRİM, SEN SARAY’A VERİRSİN"

Başarır açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bir gecede 1 milyon doları olan iki gün sonra 1 milyon 600 bin doları oldu. Neden? Bu ülkede son parasını ya da 30 yıl çalışıp tazminatını dolara yatırıp sonra bir günde yüzde 60 fakirleşen insanlar oldu. Biz bunun hesabını sormayacak mıyız? Ben istifa edecekmişim. Sayın Demirören beni halk bu noktaya getirdi, seni ise Saray bu noktaya getirdi. Ben hesabımı halka veririm, sen Saray’a verirsin. Benim istifa etmem için kamu kaynaklarından istifade etmem gerekir ama istifade eden sensin, sen hesap vereceksin.

Şirketlerin, şahsın ailen, şirket çalışanlarının hesap dökümlerini ortaya koy. Ne kadar dolar sattınız? Ne kadar dolar aldınız? Ne kadar kur garantili hesabınızda para var. Sadece sen değil o beş şirket, o beş şirketin türevleri, birçok milletvekillerinin yakınları, birçok AKP’ye yakın şirketlerin yöneticileri, birçok AKP’ye yakın zengin olmuş şahıslar bunun hesabını verin!"