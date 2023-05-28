2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Aliyev'den, Erdoğan'a tebrik telefonu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

DHA
Yayınlanma: 28.05.2023 - 20:41
Aliyev'den, Erdoğan'a tebrik telefonu
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türk halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güvenini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin yeni dönemde de çok güçlü bir atılım içinde olacağına inandığını ifade etti.


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