Alkollü araç sürücüsü motokuryenin ölümüne neden oldu: Bilirkişi raporuna rağmen inkar etti

Yayınlanma: 29.03.2024 - 05:00

Güncelleme: 29.03.2024 - 05:00

Safranbolu'da alkollü şekilde kullandığı araçla motokurye Tevfik Arayıcı'ya çarparak aracının altında sürüklediği ve ölümüne neden olduğu iddiasıyla 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanık Serhat Furkan Yılmaz hakim karşısına çıktı. Sanık, alkollü olduğunu kabul etmesine ve bilirkişi raporlarına rağmen, kendi şeridinde olduğunu ve motokuryeyi aracın altında sürüklemediğini savundu.



Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 9 Aralık 2023'te 2.72 promil alkollü bir şekilde kullandığı araçla 25 yaşındaki motokurye Tevfik Arayıcı'ya çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 12 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan 24 yaşındaki sanık Serhat Furkan Yılmaz, dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Safranbolu 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Yılmaz ile avukatı katıldı. Duruşmada ölen Tevfik Arayıcı'nın annesi Bahar Arayıcı ile ağabeyi Mustafa Arayıcı ile avukatları İlyas Kelepircioğlu ile Enes Akkaya da mahkemede hazır bulundu.

OLAY YERİ TUTANAĞINA RAĞMEN 'SÜRÜKLENME YOK' DEDİ

Tutuklu sanık Serhat Furkan Yılmaz, mahkemedeki savunmasında, olay tarihinde kendi şeridinde seyir halinde olduğunu, karşı şeritte su birikintisi olması nedeniyle de motosikletin aniden kendi şeridine geçtiğini ve aralarında fren mesafesi olmadığından kafa kafaya çarpıştıklarını öne sürdü. Kazanın kendi şeridinde gerçekleştiğini iddia eden sanık Yılmaz, kaza sırasında yaklaşık 50-60 km hızla seyir halinde olduğunu, bilirkişi raporları ve olay yeri inceleme tutanaklarına rağmen kaza sonrasında sürüklenme olmadığını iddia etti.

ALKOLLÜ OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Kaza anında alkollü olduğunu itiraf eden sanık Yılmaz, bilirkişi raporunda tam ve asli kusurlu çıkmasına rağmen alkollü olması dışında başka bir kusurunun olmadığını savundu. Sanık, bilirkişi raporundaki kusur oranını ve suçlamaları kabul etmediğini söylediği savunmasında, olay yerinde kaçma nedenini ise 'ilk kez kazaya karışmam nedeniyle' diye açıkladı. Üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söyleyen sanık Serhat Furkan Yılmaz, mahkemeden beraatını talep etti.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARIYLA İNTİHAR SAVUNMASI YAPTI

Sanık avukatı Necati Kuru ise yaptığı savunmada, ölen Tevfik Arayıcı'nın Twitter hesabından yaptığı, "Hocam motor kazası da intihar sayılır mı, ona göre bir şeyler deneyeceğim" ve "Son 2 haftadır parça parça uyku. Günde maksi 4-5 saatlik uyku, fiziksel yorgunluğa alışkın yorgunluğun mental olarak paramparça olması" şeklindeki paylaşımlarını mahkemeye sunarak, Arayıcı'nın hızlı şekilde motosiklet kullandığını ve müvekkiline kusur yüklemenin mümkün olmadığını savundu.

"OĞLUM İNTİHARA MEYİLLİ DEĞİLDİ"

Hayatını kaybeden Tevfik Arayıcı'nın ağabeyi ile annesi, sanıktan şikayetçi olduklarını ve davaya katılmak istediklerini söyledi. Anne Arayıcı beyanında sanık avukatının iddialarını kabul etmediğini söyleyerek, "Ben oğlumu zor şartlarda babasız olarak büyüttüm. Babasız büyümesi sebebiyle duygusal bir çocuktu. Bu paylaşımları o sebeple yapmış olabilir. İntihara meyilli bir kişilik değildi" ifadelerini kullandı.

TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Müşteki anne ile ağabeyin davaya katılma taleplerini kabul eden mahkeme, kaza sonrası ilk müdahaleyi yapan 112 Acil Servis görevlilerinin tanık olarak dinlenmelerine karar vererek sanık Serhat Furkan Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma 25 Nisan'a ertelendi.

İDDİANAME

Safranbolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 24 yaşındaki sanık Serhat Furkan Yılmaz'ın, olay gecesi saat 22.40-22.45 sularında 2.72 promil alkolü bir şekilde kullandığı aracıyla Safranbolu ilçesi Mimar Sinan Caddesi'nde, Kirkille Mahallesi istikametinden, Safranbolu Şehir Merkezi'ne doğru seyir halindeyken, Safranbolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü giriş kapısına yaklaştığında kendi şeridinden kontrolsüz bir şekilde ve aniden Kirkille Mahallesi istikametine seyreden araçların kullandığı yol kesimine girerek şerit değiştirdiği, bu sırada kendi şeridinde seyreden motokurye Tevfik Arayıcı'ya çarptığı, Arayıcı'nın motosikletinden düştüğü, sanığın motosikletle birlikte Tevfik Arayıcıyı da altına alarak bir süre sürükledikten sonra durduğu ve geri manevra taparak olay yerinden kaçtığı anlatıldı.

12 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Yaşanan olayda motokurye Tevfik Arayıcı'nın yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği, sanık Serhat Furkan Yılmaz'ın ise aynı gece kolluk görevlilerince yakalandığı ve 10 Aralık'ta çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandığı belirtildi. İddianamede sanık Yılmaz'ın, 25 yaşındaki motokurye Tevfik Arayıcı'nın ölümüne sebebiyet vermesi nedeniyle 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



