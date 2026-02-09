Almanya’da Türk pasaportuna ilgisiz kalınmasının sebeplerini iktidar ve muhalefet milletvekilleri Cumhuriyet’e değerlendirdi

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Komisyonu Başkanı Abdulhadi Turus, geçtiğimiz hafta TBMM’ye gelerek, Almanya’da 2024 yılında yürürlüğe giren çifte vatandaşlık yasası kapsamında 30 bin Türk’ün Türk pasaportuna başvurduğunu açıklamıştı. Almanya Federal İstatistik Ofisi’nden derlenen verilere göre ülkede yalnızca Alman pasaportuna sahip 1 milyon 300 bin Türk bulunuyor. Yani bunların yalnızca yüzde 2’si Türk pasaportu istedi. Almanya’da sadece Türk pasaportuna sahip 1 milyon 385 bin kişi, daha önce kazanılmış haklar çerçevesinde çifte vatandaşlığa sahip ise 346 bin kişi yaşıyor.

‘6 BİN 400 EUROLUK ASKERLİK ÜCRETİ YÜKSEK BULUNUYOR’

Gazetemizin önceki gün bu tabloyu duyurmasının ardından, TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu’nda bulunan iktidar ve muhalefet milletvekilleri, sayının düşük kalmasının sebepleriyle ilgili Cumhuriyet’e konuştu. AKP İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü, Almanya’daki ‘popülist siyaset’, askerlik ücreti ve Mavi Kart meselesinin üzerinde durdu. Üçüncü, “Vatandaşlık müracaatlarına engel olan ne diye bakıldığında, dövizli askerlik bedelinin önemli bir etken olduğunu insanlarımız söylüyor. Mükellefler, 6 bin 400 küsür euroluk dövizle askerlik bedelinin yüksek olduğunu, ödeme güçlerinin olmadığını ileri sürüyor. Alman vatandaşı kaldıklarında böyle bir askerlik mükellefiyeti oluşmuyor. Yani kendilerince, yeniden Türk vatandaşlığına girmeyerek konuyu çözüyorlar” dedi. “Askerlik bedelinin düşürülmesi gündeme gelebilir mi” sorusunu Üçüncü, “Bu, gündemimizde ancak dövizli bedelin belli bir tutara düşürülmesi toplumsal bir tartışma yaratabilir. Zira, yurtiçindeki insanlara farklı bir bedel, yurtdışındaki insanlara farklı bir bedelin yeni tartışmalara sebebiyet vermemesi gerekiyor” şeklinde yanıtladı. Oğuz Üçüncü, Türk vatandaşı olmayanlara oy verme ve emeklilik hakkı dışında diğer belli hakları tanıyan Mavi Kart uygulamasının da sayının düşük olmasında önemli bir etken olduğunu kaydetti. “Türkler ırkçılık korkusu nedeniyle pasaport almak istemiyor” argümanı ile ilgili ise Üçüncü, “Almanya çifte vatandaşlık hakkını kaldırır mı diye bir endişe var. Hazır Alman olmuşken tekrar bir sorgulama sözkonusu olmasın diye görüşler oluyor. Ancak Alman vatandaşı olup yeniden Türk vatandaşı olanların bu hareketlerinin yetkililer tarafından sorgulandığını doğrusu ben gözlemlemiyorum” dedi.

‘ALMAN PASAPORTU HUKUKİ BİR GÜVENCE OLARAK GÖRÜLÜYOR’

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, sayının düşük olmasını, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına güven kalmadı” sözleriyle değerlendirdi. Çakırözer, “Bunun sebepleri demokratik yoksunluk, ekonomik yoksulluk ve pasaportumuzun değerinin giderek düşüyor olması. Türkiye Cumhuriyeti pasaportuyla Avrupa'nın hiçbir ülkesine, hatta birçok AB üyesi olmayan ülkeye dahi vizesiz gidilemiyor. Ayrıca, AKP döneminde giderek otoriterleşen Türkiye, yurtdışındaki insanımızı korkutuyor. Bana birçok toplantıda kendi insanımız, ‘Cebimdeki Alman pasaportu benim Türkiye’deki en büyük güvencem. T.C. pasaportuyla Türkiye'ye gelsem, beni sosyal medya paylaşımlarım nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda ya da Kapıkule'de alıkoyabilir, gözaltına alabilirler’ diyor” sözlerini sarf etti. Bunlarla birlikte askerlik ve Mavi Kart gibi diğer meselelerin de dikkatle incelenmesi gerektiğini belirten Çakırözer, “AKP’den önce on yıllar boyunca iktidarlar, Almanya’da çifte vatandaşlık yasası çıksın diye uğraştı. Şimdi böyle bir fırsat elimize geçtiğinde ortaya çıkan 30 bin sayısı kabul edilebilir değildir. Bu, fiyaskodur. Yurtdışındaki Türkleri her alanda yok sayan, hakkını hukukunu yok sayan, eşit muamele göstermeyen bu iktidar, çifte vatandaşlık gibi önemli bir fırsatın kullanılması noktasında da yurtdışındaki Türklere destek olmuyor. Bu konuda isteksizler. İktidardan bir adım gelmesi lazım” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE ALGISI ÇOK BOZULDU’

Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ise sayının düşük olmasıyla ilgili, “Mavi Kart bunun gerekçelerinden biri. Bu kart birçok ihtiyacı giderebiliyor, sahip olan kişiler vatandaşlığa ihtiyaç duymuyor olabilir. Çifte vatandaşlık konusunda, geçmişte Avusturya ve Almanya'da ciddi sorunlar yaşandı. Bunların tekrar etmeyeceğinin garantisi yok. Bunların ötesinde 15 yıl önce Türkiye algısı çok iyi durumdaydı ve yurtdışındaki yerleşik insanımızda geri dönüş düşünceleri yaygınlaşmıştı. Bugün maalesef Türkiye algısı çok bozuldu. Öngörülemez uygulamalar ve özellikle hukuksuzların artık çok sıradan hale gelmiş olması insanımızı vatandaşlıktan caydırmış olmalı. Çünkü salt eleştiriden dolayı gözaltına alınan, ciddi yaptırımlara maruz kalan kişilerin haberleri sosyal medyada yaygın” dedi. Hukuki kalkan konusuna da değinen Yeneroğlu, “Çifte vatandaş olanın diğer ülkenin koruma kalkanından istifade edememesi önemli bir psikolojik etken olabilir. Yani çifte vatandaş bir kişinin, Türkiye'de hukuki takibata maruz kalması durumunda, ayrıca vatandaş olduğu diğer ülkenin koruması ikincildir. Yine genç erkeklerde askerlik önemli bir gerekçe. Zaten ilgili ülkenin vatandaşı olan gencin, Türk vatandaşlığı için neden 6 bin euro daha fazla para ödeyeyim diye düşünmesi normal. Çünkü meblağ çok yüksek, bu kadar para öyle kolay kazanılmıyor” sözlerini sarf etti.