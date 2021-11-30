Alparslan Türkeş Vakfı saldırıyı yargıya taşıyor: Failler apaçık bellidir

30 Kasım 2021 Salı, 15:49

Alparslan Türkeş Vakfı Genel Sekreteri Alparslan Yılmaz, geçtiğimiz pazar günü eski MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in anma etkinliğinde düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Saldırının “nahoş, insanlığa sığmayacak, ülkücü geleneğe, töreye, edep ve adaba aykırı” diye değerlendirildiği açıklama şöyle:

“Vakfımız yeni kurulmuş bir Vakıf değildir, Vakfımız 1997 yılında Seval Türkeş, Ahmet Kutalmış Türkeş ve Ayyüce Türkeş tarafından kurulmuştur. Kuruluşunda ve devamında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin katkısı ve ilgisi olduğu yalanını ortada dolaştırılan Sayın Mansur Yavaş'ın alakası yoktur.

“PARTİYE YAKIN BİR TAVRIMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL”: Merhumun 104. doğum günü anmasında da karar ve uygulama aşamasında hiçbir kimsenin dahli söz konusu değildir. Toplantının düzenlenmesi kararı, iradesi ve uygulaması ‘kimsenin eli altında’ gelişmiş bir hadise değildir. Karar mercii, sadece Vakıf yönetimimizdir. Toplantıdan bir gün önce sosyal medyada dolaşan mesajdaki iddiaların tamamı gerçek dışıdır. Vakfımız siyaset dışı ve siyaset üstü bir kuruluş olup, hiçbir siyasi kurum ve belediye ile organik ilişkili değildir. Bir partiye karşı olmak veya başka bir partiye/ partilere yakın olmak gibi bir tavrımız söz konusu değildir.

“SALDIRININ YÖNETENİ BELLİ”: Yapılan çirkin saldırının yöneteni bellidir. Bütün video görüntüleri ile failler apaçık belli olan kişilerdir. Cumhuriyet savcılıklarının ve emniyet güçlerinin resen işlem yapmaması talihsizliktir. Saldırganlar polis bilgisi altında salona girmiş daha sonra da yine polisin himayesi ile salondan kaçırılıp, selametle uğurlanmışlardır. Görüntü kayıtları çok açıktır. Bugün Cumhuriyet Savcılığına gerekli şikâyette bulunacağız. Yenimahalle Demetevler Karakolunda saldırıda yaralanarak rapor alan kişilerin şikâyet başvuruları söz konusudur. Bu kişiler video görüntüleri sonrasında kendilerini darp eden kişiyi teşhis etmiş bulunmaktadırlar. Bu kişi elini kolunu sallayarak gezmektedir. Bütün ilgilileri, yetkilileri görevlerini hakkıyla yapmaya ve hukukun gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz.”