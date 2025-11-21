Alperen Şengün 'rakı milli içkimiz' dedi, AKP'li Selman Öğüt çıldırdı: 'O formayı hak etmiyorsun, yetkililer göreve!'

NBA'de Houston Rockets forması giyen A Milli yıldız basketbolcusu Alperen Şengün, UNINTERRUPTED ekibi ile İstanbul'u gezdi.

Türk mutfağındaki lezzetleri tanıtan Şengün videoda, "Rakı milli içkimizdir. Birbirimizi uzun süre görmediğimizde buraya gelir, rakı içer ve muhabbet ederiz" dedi.

“Off Day” adlı video serisinde konuşan Şengün, "Sosyal medyada ‘en iyi yemeği nerede yiyebilirsiniz?’ tarzı listeler görüyorum. İşte İtalya, İngiltere, Fransa falan yazıyor… Bak sana net söylüyorum. O sıralamaları yapan insanlar, daha önce Türkiye’ye gelmemiş bile!" dedi.

Programda Alperen Şengün'ün konuklarla birlikte rakı içtiği bölüme de yer verildi.

"Rakı milli içkimizdir" diyen Şengün, "Sert biriysen sek içersin. Birbirimizi uzun süre görmediğimizde buraya gelir, rakı içer ve muhabbet ederiz" ifadelerini kullandı.

Şengün'ün sosyal medyada gündem olan bu videosu, kimi AKP'ye yakın çevrelerde rahatsızlığa yol açtı. Bunlar arasında sosyal medyada önde gelen isimlerden biri olan Selman Öğüt, X hesabından Şengün'ü ağır sözlerle hedef aldı.

Öğüt, Şengün'e şu ifadelerle seslendi:

"İyi dinle Alperen Şengün! Rakı bizim milli içeceğimiz değildir! Alkolü özendiremezsin! Hele ki bir milli oyuncuysan bunu hiç yapamazsın! Sen o şerefli formayı hak etmiyorsun."

Öğüt daha sonra da Şengün'ün Anayasa'nın alkol ve benzeri alışkanlıklardan korumayı amaçlayan maddesini ihlal ettiği iddiasıyla yetkilileri harekete geçmeye çağırdı.