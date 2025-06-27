Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'dan Özgür Özel'e destek bildirisi

CHP'nin eski genel başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın, önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ortak bildiri ile çağrı yaptı.





Çağrıda şu ifadeler kullanıldı:





"CHP Kurultayı milyonların gözü önünde olmuştur. Yapay tartışmaların sürmesi üzerine aynı delege Ankara’ya bir kez daha gelerek yapılan olağanüstü kurultayda Genel Başkanımız Özgür Özel ve yönetimine daha güçlü bir şekilde destek vermiştir.





Bize göre temel çözüm, önceki dönem Genel Başkanımızın, yöneticilerimizin, konumu, kıdemi ve parti içi yönetim tercihleri ne olursa olsun yargı tasarımı ile partimizi düzenleme sonucu doğuracak tüm olasılıkları reddeden ve Genel Başkanımız Özgür Özel’in yanında dimdik duran bir tutum almalarıdır."





"YAPAY TARTIŞMALAR TEFERRUATTIR"

Bildirinin tamamında şu ifadeler yer aldı:

"Partimizin 31 Mart 2024 tarihli belediye seçimleri ile başlayan iktidara yürüyüş sürecinin önü çeşitli adli ve idari kurgularla kesilmeye çalışılmaktadır. Partimiz yapılan son seçimlerde birinci parti olmuştur. Partimizin çok partili rejimde almış olduğu en yüksek oy oranına erişebileceği yapılan son kamuoyu araştırmalarında da gözükmektedir. Partimizin büyük bir toplumsal desteği yakaladığı böyle bir dönemde parti içinde büyük bir sorun varmış gibi bir izlenime neden olmamız partimize yapılabilecek çok büyük bir kötülük olacaktır.