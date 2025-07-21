Altan Öymen için CHP Genel Merkezi'nde tören: Özgür Özel, duygulandıran telefon anısını anlattı

CHP'nin 5'inci Genel Başkanı Altan Öymen için CHP Genel Merkezi'nde anma töreni yapıldı. Törene saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak başlandı. Tören açılışında Altan Öymen'in özgeçmişi okundu.

CHP lideri Özel, Meclis'teki törenin ardından partisinin eski liderlerinden Hikmet Çetin'i makam aracına bindirdi. Özel, CHP Genel Merkezi'ne cenaze aracıyla geldi.

Altan Öymen'in kızı Aslı Öymen CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen anma töreninde konuştu.

"SEVGİ DOLU BİR İNSANDI"

Gözyaşlarını tutamayan Aslı Öymen konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"CHP ailesine mensup olmaktan dolayı büyük gurur duyuyorum. Türkiye basın dünyası ve CHP Altan ağabeyini kaybetti, biz babamızı kaybettik. Babam bize hep öncülük etti hep yol gösterdi. Hepimize öğüt verdi torunlarını çok sevdi, annemi çok sevdi, sevgi dolu bir insandı. Demokrasiye bağlılığı sadece dışarıda değil evde de vardı. Çok demokratik bir ortamda büyüdük çok içselleştirmişti. Babamın sevildiğini biliyordum ama inanın bu kadar sevildiğini bilmiyordum. Partide gösterilen teveccüh, çıkan yazılar, çok teşekkür ederim."

"GAZETECİLİK SİMGEMDİ"

Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri ve gazetemiz yazarı Işık Kansu, törende şunları söyledi:

"Altan Ağabey ile ilk tanışmam gazeteciliğe başladığım 70'li yılların ikinci yarısında oldu. Altan Ağabey benim gazetecilik simgemdi. Uğur Ağabeyim ile birlikte iktidarı sarsıyordu bir gazeteci olarak. Dönemin başbakanının yeğeninin hayali ihracat dosyasını ortaya koymuştu.

12 Eylül'den hemen sonra Altan Ağabeyimiz bizimle oldu. En şiddetli dönemlerde birlikte cesaretli bir gazetecilik yaptık. Gazetecilikte nesnel ancak ilkeli ve gerçekçiydi. Bize, meslektaşlarımıza gerçekten bu anlamda yol gösterdi, örnek oldu. Siyasette hepimiz yakından izledik. Tutarlı bir görev insanı olarak öne çıktı. Yaşamı boyunca izlediği yol, anıları ve en önemlisi iyi insanlığı ile halkın arasında yer aldı. Anısı önünde saygıyla eğiliyorum."

"FELEĞİN ÇEMBERİNDEN GEÇMİŞ BİR YİĞİT"

Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Öymen ile anılarını da aktararak şöyle konuştu:

"Cumhuriyet okumamla Altan Öymen'i tanımaya başladım. Lise yıllarından üniversite yıllarına her zaman kalemini biliyordum. Rahmetli Uğur Mumcu ile birlikte günleri paylaşarak yazılar yazarlardı. Daha sonraki yıllarda bürokrasiden emekli oldum, bir konu dolayısıyla beni genel merkeze davet etti. Sosyal politikalar konusundaki düşüncelerimi öğrenmek istedi, MYK’da aktardım. Daha sonra birçok toplantıda birlikte olduk. En son 93. yaş günü dolayısıyla evindeydim. 9 mum koyduk. Üflemesini istedik derin bir nefes alıp tek seferde söndürdü. Feleğin çemberinden geçmiş bir yiğit olarak tanımlayabiliriz. Hayatın bütün meşakatlerini çekmiş biriydi. Tarihçiydi aynı zamanda, partimizin tarihini en iyi bilenlerdendi. O bir yiğitti. Rahmet ve minnetle anıyoruz."

MURAT KARAYALÇIN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

CHP'nin eski Genel Başkanı Murat Karayalçın, Öymen'i anarken gözyaşlarına hakim olamadı. Karayalçın, "Son 20 yılda bir dostluğumuz başladı. Saygı duyuyordum ancak dost da olduk. Elveda Altan Ağabeyim" dedi.

Özel, Altan Öymen ile anılarını anlattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise şöyle konuştu:

"En zor ve en kolay görünen kararlarda da hep danışmaya çalıştım. Hep de faydasını gördüm. Bir tuşlu telefonu var, çaldığında açmazsa geri dönmeyebiliyor. Bir gün aradım ve 'genel başkanım' diyerek açtı. 'Hayırlı olsun, yeni telefon almışsınız' dedim. 'Hayır efendim, sık aradığınız için numaranızı ezberledim' dedi.

Genel Başkanlığı döneminde önce parti meclisi oluşamayıp sonra o yıldızlar karması parti meclisi oluştuktan sonra İstanbul'daki ilk program... Program bitişi eşlik ediyorlar otele kadar. Asansörün kapısında binmiyor, geri dönüyor. Birlikte dışarı yürüyorlar ve bir süre sonra soruyorlar neden yürüdüğünü. 'Efendim siz partililiğin gereğini yaptınız. Ben iki hanımefendiyi arabalarına kadar götüreyim' diyor. bu centilmenliği başka nerede bulabilirsiniz?

"75 YILDIR TAM BİR NEFER"

Tam 75 yıldır tam bir nefer... Tüzük değişecek genel başkanlar görüş almak benim görevimdi. Oturduk, yemek yiyip tüzük konuşacağı. Ne içersiniz diyorlar. Öldür Allah ben söylemeden kimse söylemez. Balık çorbası diyorum. Örgüt disiplini gereği genel başkan ne içerse onu içeceğiz diyor. İş tatlıya gelince dedim ki 'Benim aram yok...' 'O zaman örgüt disiplini bir yere kadar, ne tatlı var evladım' dedi.

Geçen gün memleketi Trabzon'dan birçok merkez medyanın yayınlamadığı mitingde hemşerileri ona dakikalarca süren alkışlarla ona veda ederken ANKA sesimizi tüm Türkiye'ye duyuruyordu. Bugün sesimiz, mitinglerimiz sansürlenmiyorsa onun kurduğu ajans sesimize kulak verdiği içindir.

Son anına kadar meyve vererek öldü. Son anına kadar umut verdi. Onunla birlikte oturabilen, sohbet edebilen, gazeteciliği onunla yapabilen herkes minnetlerini ifade ediyor. Bana en çok şunu sevdiğini söyledi. 31 Mart akşamı o kürsüde bir konuşma yaptınız ya... Partinin önceki genel başkanlarına mevcut genel başkanın verebileceği en önemli şey partiyi birinci yapmaktır. Canımız genel başkanımıza vefamızı yapılacak ilk seçimlerde CHP'yi birinci parti ve iktidar yaparak ödeyeceğiz. Buna huzurunda söz veriyor ve yemin ediyorum."