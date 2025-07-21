Altan Öymen için TBMM'de cenaze töreni: Devlet Bahçeli ile Hikmet Çetin el ele yürüdü

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) eski Genel Başkanı ve gazetemiz yazarı Altan Öymen için TBMM’de tören düzenlendi.

93 yaşında yaşamını yitiren Öymen TBMM önünde yapılan törenle anıldı.

Törene, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Hikmet Çetin, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katıldı.

Kızı Aslı Öymen, taziyeleri kabul etti.

BAHÇELİ VE HİKMET ÇETİN EL ELE YÜRÜDÜ

Törende CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP eski Genel Başkanları Hikmet Çetin ile Kemal Kılıçdaroğlu kol kola girdi.

Hikmet Çetin ve Devlet Bahçeli'nin el ele yürüdüğü görüldü.

ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU TOKALAŞTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel son TBMM'de yapılan törende Altan Öymen adına taziyeleri kabul etti. Burada Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu tokalaştı.

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Öymen'in cenaze programı kapsamında TBMM'deki törenin ardından CHP Genel Merkezi'nde de ayrıca bir tören düzenlenecek.

Öymen'in cenaze namazı ise yarın ikindi namazının ardından Teşvikiye Camisi'nde kılınacak. Öymen'in cenazesi daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.