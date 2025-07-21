Altan Öymen’in cenaze töreni... Mansur Yavaş: 'Siyasete her yönüyle düzey getiren, nezaket getiren birisiydi'

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, eski CHP Genel Başkanı ve yazarımız Altan Öymen'in siyasete düzey getiren, nezaket getiren biri olduğunu ifade ederek, "Mekanı cennet olsun. Ailesine, sevenlerine ve partimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Tedavi gödüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle 93 yaşında hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen için CHP Genel Merkezi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene katılan ABB Başkanı Mansur Yavaş, şunları söyledi:

"Bugün partide tören yapılıyor. Kendisini tanıdık. Tanıdığıma da çok memnunum kendisini. Gerçekten siyasete her yönüyle düzey getiren, nezaket getiren birisiydi. Mekanı cennet olsun. Ailesine, sevenlerine ve partimize başsağlığı diliyorum."