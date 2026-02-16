Altaylı 'kulisleriyle' geri döndü... Çarpıcı 'Mehmet Şimşek' iddiası: 'Hazır burada yokken...'

'Cumhurbaşkanı'nı tehdit' suçlamasıyla 6 ay tutuklu kaldıktan sonra 2025'in son günlerinde tahliye olan ve bugün ilk yazısını yazan gazeteci Fatih Altaylı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ilgili kulis bilgilerini köşesine taşıdı.

“Hazır Şimşek yokken..." başlığının altında Altaylı, şunları yazdı:

“Geçen hafta kabine toplantısı vardı ve Mehmet Şimşek, çeşitli toplantılar için yurt dışında olduğundan toplantıya katılamadı. Bu durum bilindiği için kabine toplantısı öncesi tüm bakanlar arasında şöyle bir mesaj trafiği yaşandı. 'Herkes imzalanacak ne kadar ödenek talebi, yatırım talebi, kadro tahsis talebi varsa getirsin. Hazır Şimşek yokken hepsi imzalanır.' Hangi bakanlar ne getirdi, neler imzalandı bilmiyorum. Ama Şimşek’in yokluğunun kabinede böyle bir heyecan dalgası yarattığını biliyorum.”

“EN AZ ALTI AY ÖNCESİNDE MEHMET ŞİMŞEK…”

Altaylı aynı zamanda "Mehmet Şimşek ekonomiden sorumlu bakanlık koltuğunda otururken AK Parti seçime gitmez" yorumunu yaptı.

Altaylı, "Eğer bir seçim olacaksa, en az altı ay öncesinde Mehmet Şimşek görevden affını ister ve yerine gelecek Bakan, ismi hiç önemli değil, muslukları açar, zamlar yapılır, gerekli gereksiz tüm yatırımlar onaylanır, seçim ekonomisine geçilir" ifadesini kullandı.