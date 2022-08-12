Altı muhalefet partisinin göç komisyonu toplandı: 'Hassasiyetler çok önemli'

12 Ağustos 2022 Cuma, 04:00

Güçlendirilmiş parlamenter sistem için bir araya gelen altı muhalefet partisinin sığınmacılarla ilgili sorunların çözülmesi için kurduğu göç komisyonu, önceki gün Saadet Partisi (SP) Genel Merkezi’nde toplandı. 21 Ağustos’ta SP’de buluşacak altı lider için bir ortak metin hazırladı. Parti kurmaylarının toplantıda, “Türk halkının göç konusundaki hassasiyetleri çok önemli ve bu süreçte çok yıprandılar. Sorunu derhal çözmeliyiz, sığınmacıların geri dönüşünü sağlamalıyız” değerlendirmesini yaptığı belirtildi. Parti kurmaylarının, “Suriye hükümetiyle en üst seviyede görüşme konusunda uzlaştığı” öğrenildi.

"HUKUKSUZ GELDİLER"

Konunun hukuki olarak da ele alındığı aktarılan toplantıda, “Biz, Cenevre Sözleşmesi’ne göre bu insanları zaten alamazdık. Ancak onlara iç hukuka aykırı olarak geçici koruma statüsü verildi. Hukuksuzlukları düzelterek, insani ve diplomatik yollarla, süratle sığınmacıların geri dönüşünü sağlayacağız” yorumlarının yapıldığı öğrenildi. Ortak metnin, liderlerin 21 Ağustos’ta yapacağı buluşmada değerlendirileceği ve son şeklini aldıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacağı aktarıldı.