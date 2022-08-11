Megakentin haritası çıktı! Göç şehri İstanbul'da en çok hangi ilden insan var?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'da yaşayanların asıl memleketleri belli oldu.
TÜİK`in açıkladığı verilere göre, İstanbul`un nüfusu 15 milyon 840 bin 900 kişi. Yani Türkiye nüfusunun yüzde 18,71`i megakentte yaşıyor.
Ancak nüfusun 13 milyondan fazlasının kütüğü başka illere kayıtlı. Şehirde yaşayanların sadece 2 milyon 164 bin 766`sı İstanbullu. İstanbullulardan sonra ise şehirde en çok 'Sivaslılar' ikamet ediyor.
İşte ilçe ilçe şaşırtan veriler...
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