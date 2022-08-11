Megakentin haritası çıktı! Göç şehri İstanbul'da en çok hangi ilden insan var?

cumhuriyet.com.tr
11 Ağustos 2022 Perşembe, 19:04
<p><strong>Türkiye İstatistik Kurumu</strong> (TÜİK) verilerine göre Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'da yaşayanların asıl memleketleri belli oldu.</p> <div> <div id="trtdty"> <p>TÜİK`in açıkladığı verilere göre, İstanbul`un nüfusu <strong>15 milyon 840 bin 900</strong> kişi. Yani Türkiye nüfusunun yüzde 18,71`i megakentte yaşıyor.</p> <p>Ancak nüfusun 13 milyondan fazlasının kütüğü başka illere kayıtlı. Şehirde yaşayanların sadece <strong>2 milyon 164 bin 766</strong>`sı İstanbullu. İstanbullulardan sonra ise şehirde en çok<strong> 'Sivaslılar'</strong> ikamet ediyor.</p> </div> </div> <p>İşte ilçe ilçe şaşırtan veriler...</p>

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'da yaşayanların asıl memleketleri belli oldu.

TÜİK`in açıkladığı verilere göre, İstanbul`un nüfusu 15 milyon 840 bin 900 kişi. Yani Türkiye nüfusunun yüzde 18,71`i megakentte yaşıyor.

Ancak nüfusun 13 milyondan fazlasının kütüğü başka illere kayıtlı. Şehirde yaşayanların sadece 2 milyon 164 bin 766`sı İstanbullu. İstanbullulardan sonra ise şehirde en çok 'Sivaslılar' ikamet ediyor.

İşte ilçe ilçe şaşırtan veriler...

<p><strong>Adalar nüfusu</strong>: 16 bin 372 kişi</p> <p>En çok hangi ilden yurttaş var:<strong> İstanbul</strong></p>

Adalar nüfusu: 16 bin 372 kişi

En çok hangi ilden yurttaş var: İstanbul

<p><strong>Şile</strong> nüfusu: 41 bin 627 kişi</p> <p>En çok hangi ilden yurttaş var:<strong> İstanbul</strong></p>

Şile nüfusu: 41 bin 627 kişi

En çok hangi ilden yurttaş var: İstanbul

<p><strong>Çatalca</strong> nüfusu: 76 bin 131 kişi<br /><br />En çok hangi ilden yurttaş var:<strong> İstanbul</strong></p>

Çatalca nüfusu: 76 bin 131 kişi

En çok hangi ilden yurttaş var: İstanbul

<p><strong>Beşiktaş</strong> nüfusu: 178 bin 938 kişi<br /><br />En çok hangi ilden yurttaş var: <strong>Sivas</strong></p>

Beşiktaş nüfusu: 178 bin 938 kişi

En çok hangi ilden yurttaş var: Sivas

<p><strong>Silivri</strong> nüfusu: 209 bin 014 kişi</p> <p>En çok hangi ilden yurttaş var: <strong>Tokat</strong></p>

Silivri nüfusu: 209 bin 014 kişi

En çok hangi ilden yurttaş var: Tokat

<p><strong>Bakırköy</strong> nüfusu: 228 bin 759 kişi<br /><br />En çok hangi ilden yurttaş var:<strong> Malatya</strong></p>

Bakırköy nüfusu: 228 bin 759 kişi

En çok hangi ilden yurttaş var: Malatya

<p><strong>Beyoğlu</strong> nüfusu: 233 bin 322 kişi<br /><br />En çok hangi ilden yurttaş var: <strong>Giresun</strong></p>

Beyoğlu nüfusu: 233 bin 322 kişi

En çok hangi ilden yurttaş var: Giresun

<p><strong>Beykoz</strong> nüfusu: 248 bin 595 kişi<br /><br />En çok hangi ilden yurttaş var:<strong> Giresun</strong></p>

Beykoz nüfusu: 248 bin 595 kişi

En çok hangi ilden yurttaş var: Giresun

<p><strong>Büyükçekmece</strong> nüfusu: 269 bin 160 kişi<br /><br />En çok hangi ilden yurttaş var:<strong> Tokat</strong></p>

Büyükçekmece nüfusu: 269 bin 160 kişi

En çok hangi ilden yurttaş var: Tokat

<p><strong>Bayrampaşa</strong> nüfusu: 274 bin 884<br /><br />En çok hangi ilden yurttaş var: <strong>Kastamonu</strong></p>

Bayrampaşa nüfusu: 274 bin 884

En çok hangi ilden yurttaş var: Kastamonu

<p><strong>Güngören</strong> nüfusu: 283 bin 083 kişi<br /><br />En çok hangi ilden yurttaş var: <strong>Trabzon</strong></p>

Güngören nüfusu: 283 bin 083 kişi

En çok hangi ilden yurttaş var: Trabzon

<p><strong>Şişli</strong> nüfusu: 284 bin 294 kişi<br /><br />En çok hangi ilden yurttaş var: <strong>Sivas</strong></p>

Şişli nüfusu: 284 bin 294 kişi

En çok hangi ilden yurttaş var: Sivas

<p><strong>Tuzla</strong> nüfusu: 284 bin 443 kişi<br /><br />En çok hangi ilden yurttaş var: <strong>Giresun</strong></p>

Tuzla nüfusu: 284 bin 443 kişi

En çok hangi ilden yurttaş var: Giresun

<p><strong>Çekmeköy</strong> nüfusu: 288 bin 585 kişi<br /><br />En çok hangi ilden yurttaş var:<strong> Sivas</strong></p>

Çekmeköy nüfusu: 288 bin 585 kişi

En çok hangi ilden yurttaş var: Sivas

<p><strong>Zeytinburnu</strong> nüfusu: 293 bin 839 kişi<br /><br />En çok hangi ilden yurttaş var: <strong>Mardin</strong></p>

Zeytinburnu nüfusu: 293 bin 839 kişi

En çok hangi ilden yurttaş var: Mardin

<p><strong>Arnavutköy</strong> nüfusu: 312 bin 023 kişi<br /><br />En çok hangi ilden yurttaş var: <strong>Erzurum</strong></p>

Arnavutköy nüfusu: 312 bin 023 kişi

En çok hangi ilden yurttaş var: Erzurum

<p><strong>Sultanbeyli</strong> nüfusu:349 bin 485 kişi<br /><br /></p> <p>En çok hangi ilden yurttaş var: <strong>Erzurum</strong></p>

Sultanbeyli nüfusu:349 bin 485 kişi

En çok hangi ilden yurttaş var: Erzurum

<p><strong>Sarıyer</strong> nüfusu: 349 bin 968 kişi<br /><br />En çok hangi ilden yurttaş var: <strong>Sivas</strong></p>

Sarıyer nüfusu: 349 bin 968 kişi

En çok hangi ilden yurttaş var: Sivas

<p><strong>Fatih</strong> nüfusu: 382 bin 990 kişi<br /><br />En çok hangi ilden yurttaş var:<strong> Kastamonu</strong></p>

Fatih nüfusu: 382 bin 990 kişi

En çok hangi ilden yurttaş var: Kastamonu

<p><strong>Beylikdüzü</strong> nüfusu: 398 bin 122 kişi<br /><br />En çok hangi ilden yurttaş var: <strong>Sivas</strong></p>

Beylikdüzü nüfusu: 398 bin 122 kişi

En çok hangi ilden yurttaş var: Sivas

<p><strong>Eyüpsultan</strong> nüfusu: 417 bin 360 kişi<br /><br />En çok hangi ilden yurttaş var:<strong> Giresun</strong></p>

Eyüpsultan nüfusu: 417 bin 360 kişi

En çok hangi ilden yurttaş var: Giresun

<p><strong>Ataşehir</strong> nüfusu: 427 bin 217 kişi<br /><br />En çok hangi ilden yurttaş var:<strong> Sivas</strong></p>

Ataşehir nüfusu: 427 bin 217 kişi

En çok hangi ilden yurttaş var: Sivas

<p><strong>Esenler</strong> nüfusu: 447 bin 116 kişi<br /><br />En çok hangi ilden yuttaş var:<strong> Malatya</strong></p>

Esenler nüfusu: 447 bin 116 kişi

En çok hangi ilden yuttaş var: Malatya

<p><strong>Kağıthane</strong> nüfusu: 454 bin 550 kişi<br /><br />En çok hangi ilden yurttaş var: <strong>Sivas</strong></p>

Kağıthane nüfusu: 454 bin 550 kişi

En çok hangi ilden yurttaş var: Sivas

<p><strong>Avcılar</strong> nüfusu: 457 bin 981 kişi<br /><br />En çok hangi ilden vatandaş var: <strong>Tokat</strong></p>

Avcılar nüfusu: 457 bin 981 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat

<p><strong>Sancaktepe</strong> nüfusu: 474 bin 668 kişi<br /><br />En çok hangi ilden yurttaş var: <strong>Tokat</strong></p>

Sancaktepe nüfusu: 474 bin 668 kişi

En çok hangi ilden yurttaş var: Tokat

<p><strong>Kartal</strong> nüfusu: 480 bin 738<br /><br />En çok hangi ilden yurttaş var: <strong>Erzincan</strong></p>

Kartal nüfusu: 480 bin 738

En çok hangi ilden yurttaş var: Erzincan

<p><strong>Kadıköy</strong> nüfusu: 485 bin 233 kişi<br /><br />En çok hangi ilden yurttaş var: <strong>İstanbul</strong> (İstanbul yerlilerinin en fazla bulunduğu ilçe Kadıköy)</p>

Kadıköy nüfusu: 485 bin 233 kişi

En çok hangi ilden yurttaş var: İstanbul (İstanbul yerlilerinin en fazla bulunduğu ilçe Kadıköy)

<p><strong>Gaziosmanpaşa</strong> nüfusu: 493 bin 096 kişi<br /><br />En çok hangi ilden yurttaş var: <strong>Siirt</strong></p>

Gaziosmanpaşa nüfusu: 493 bin 096 kişi

En çok hangi ilden yurttaş var: Siirt

<p><strong>Başakşehir</strong> nüfusu: 503 bin 243 kişi<br /><br />En çok hangi ilden yurttaş var: <strong>Malatya</strong></p>

Başakşehir nüfusu: 503 bin 243 kişi

En çok hangi ilden yurttaş var: Malatya

<p><strong>Üsküdar</strong> nüfusu: 525 bin 395 kişi<br /><br />En çok hangi ilden yurttaş var: <strong>Sivas</strong></p>

Üsküdar nüfusu: 525 bin 395 kişi

En çok hangi ilden yurttaş var: Sivas

<p><strong>Maltepe</strong> nüfusu: 525 bin 566 kişi<br /><br />En çok hangi ilden yurttaş var: <strong>Sivas</strong></p>

Maltepe nüfusu: 525 bin 566 kişi

En çok hangi ilden yurttaş var: Sivas

<p><strong>Sultangazi</strong> nüfusu: 543 bin 380 kişi<br /><br />En çok hangi ilden yurttaş var: <strong>Adıyaman</strong></p>

Sultangazi nüfusu: 543 bin 380 kişi

En çok hangi ilden yurttaş var: Adıyaman

<p><strong>Bahçelievler</strong> nüfusu: 605 bin 300 kişi<br /><br />En çok hangi ilden yurttaş var: <strong>Sivas</strong></p>

Bahçelievler nüfusu: 605 bin 300 kişi

En çok hangi ilden yurttaş var: Sivas

<p><strong>Ümraniye</strong> nüfusu: 726 bin 758 kişi<br /><br />En çok hangi ilden yurttaş var: <strong>Sivas</strong></p>

Ümraniye nüfusu: 726 bin 758 kişi

En çok hangi ilden yurttaş var: Sivas

<p><strong>Pendik</strong> nüfusu: 741 bin 895 kişi<br /><br />En çok hangi ilden yurttaş var: <strong>Sivas</strong></p>

Pendik nüfusu: 741 bin 895 kişi

En çok hangi ilden yurttaş var: Sivas

<p><strong>Bağcılar</strong> nüfusu: 744 bin 351 kişi<br /><br />En çok hangi ilden yurttaş var: <strong>Bitlis</strong></p>

Bağcılar nüfusu: 744 bin 351 kişi

En çok hangi ilden yurttaş var: Bitlis

<p><strong>Küçükçekmece</strong> nüfusu: 805 bin 930 kişi<br /><br />En çok hangi ilden yurttaş var: <strong>Tokat</strong></p>

Küçükçekmece nüfusu: 805 bin 930 kişi

En çok hangi ilden yurttaş var: Tokat

<p><strong>Esenyurt</strong> nüfusu: 977 bin 489 kişi<br /><br />En çok hangi ilden yurttaş var: <strong>Van</strong></p>

Esenyurt nüfusu: 977 bin 489 kişi

En çok hangi ilden yurttaş var: Van

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