Altılı masa dokuzuncu kez toplandı

Altı siyasi partinin genel başkanı; Millet İttifakı’nı oluşturan Altılı Masa’nın ikinci tur görüşmelerinin üçüncüsü için, bugün saat 14.00’te Demokrat Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

ANKA
28 Kasım 2022 Pazartesi, 15:31
Altılı masa dokuzuncu kez toplandı
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Altılı masanın dokuzuncu toplantısı ise bugün Demokrat Parti Genel Merkezi’nde saat 14.00’te başladı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, beş genel başkanı; Genel Merkez binası önünde tek tek karşıladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu; Demokrat Parti Genel Merkezi’nin girişinde Uysal ile beraber fotoğraf çektirdikten sonra içeriye geçti.

Toplantıdan ilk fotoğraf kareleri ve görüntüler paylaşıldı.

 


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