Altılı masa, seçim güvenliği yol haritasını açıkladı

06 Haziran 2022 Pazartesi, 13:55

CHP, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi tarafından kurulan Seçim Güvenliği Komisyonu, bugüne kadar yapılan çalışmaları, mutabakata varılan hususları ve yol haritasını açıklayan bir basın toplantısı düzenledi.

Sözcü'de yer alan habere göre, komisyon şu isimlerden oluştu:

CHP Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, DEVA Partisi Seçim İşleri Başkanı İdris Şahin, Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalar Başkanı İlay Aksoy, Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün, İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat ve Saadet Partisi Mahalli İdareler Başkanı Hasan Bitmez.

“Seçimlerin adil, serbest, eşit, şeffaf, düzen ve dürüstlük ilkeleri içinde gerçekleşmesi için her türlü tedbirin alınmasına yönelik olarak milletimizle işbirliği ve güçbirliği içinde olacağımızı teyit ediyoruz” vurgusunun yapıldığı açıklama şöyle:

Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyetimizin parolası olan “Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir” sözüyle vurguladığı millet iradesinin tecelli edeceği tek yer sandıktır.

Seçim güvenliğinin temini seçimlerin adil, dürüst ve şeffaf bir şekilde gerçekleşmesini ve vatandaşlarımızın gönül rahatlığı ile seçime katılımını sağlamak için esastır.

Seçim güvenliği, seçim sürecinin vazgeçilmez bir unsurudur ve bunu temin etmek de seçimin yönetim ve güvenliğinden sorumlu kurumlar ile seçime katılan siyasi partilerin asli görevidir. Son yıllarda seçim süreçlerinde yaşadığımız olumsuzluklar, vatandaşlarımızın seçimlere olan güvenini zedeleyerek oy verme davranışlarını ve motivasyonlarını menfi yönde etkilemiş, kaygı ve endişelerini artırmıştır.

KANUNSUZLUK, HİLE, İHLAL VE USULSÜZLÜKLERE ŞAHİT OLDUK

Ne yazık ki, adreste olmadığı halde seçmen listesinde görünen kişiler, mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılması, geçerli-geçersiz oylar üzerinden yapılan itirazlar, muhalefetin bütün itirazları yok sayılırken, iktidarın talebiyle tekrarlanan seçimler gibi pek çok kanunsuzluk, hile, ihlal ve usulsüzlüklere hep birlikte şahit olduk.

Gelişmiş demokrasilerde tartışma konusu olmaması gereken “seçim güvenliği” kavramı ülkemizin öncelikli gündemlerinden biri haline geldi. Altı siyasi partinin sayın genel başkanları, münferiden ve birlikte yaptıkları açıklamalarda bu kaygıları dikkate alıp seçim güvenliğinin önemine sıklıkla vurgu yaparak, ilgili genel başkan yardımcılarının bir araya geldiği bir seçim güvenliği komisyonu oluşturdular.

Altılı Masa'yı oluşturan siyasi partilerin yöneticileri olarak bizler de bir araya geldik ve bugüne dek altı toplantı düzenledik. Bu toplantılarda, seçim güvenliğinin temini için gerekli unsurlar ve bu konularda yapılacak iş birliğinin esaslarını belirledik.

SEÇMEN SAYISI DEĞİŞİMİNİ KONTROL EDİYORUZ

Bu iş birliği seçim öncesi hazırlıkları, seçim günü oy kullanma ve sayım işlemlerinin usulüne uygun yürütülmesinin sağlanması, sandıkların kapanmasıyla Yüksek Seçim Kurulu'nun ilan edeceği geçici sonuçlara itirazların süresinde ve usulüne uygun şekilde yapılması dâhil olmak üzere sonuçların kesinleşmesine kadarki bütün seçim sürecini kapsıyor.

Yurtiçi ve yurtdışı seçmen kütüklerini kanuni haklarımız çerçevesinde YSK'dan temin ediyor ve üzerinde çeşitli incelemeler yapıyoruz. Türkiye geneli ve il/ilçe/mahalle bazında seçmen sayısı değişimini kontrol ediyoruz.

T.C. VATANDAŞLIĞI KAZANANLARI TAKİP EDİYORUZ

Konut satışı üzerinden, bankaya döviz yatırılması/tahvil alma gibi yöntemlerle veya geçici koruma statüsündeyken partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesiyle birlikte cumhurbaşkanının tek imzasıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazananları düzenli olarak takip ediyoruz. Bu seçmenlerin il/ilçe/mahalle bazındaki dağılımını özel olarak inceliyoruz.

Olağandışı seçmen kaydı görünen haneleri yerinde kontrol ediyor, vefat ettiği halde seçmen listelerinden düşürülmemiş vatandaşlar dâhil çeşitli konularda analiz raporları çıkartıp karşılaştırıyoruz.

Bu hususlarda seçim güvenliğini tehdit edecek düzeyde tespitlerimiz olması halinde, gerekli işlemleri yapacağımızdan ve bunları kamuoyu ile paylaşacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

HUKUKÇULARI TESPİT EDİYORUZ

Yurtiçi ve yurtdışında 200 bin civarı sandık kurulmasını bekliyoruz. Seçim günü görev yapacak sandık alanı (okul/bina/kat) sorumluları, sandık kurulu üyeleri ve müşahitleri şimdiden belirliyor ve eğitiyoruz.

Seçim günü bizlere destek olacak avukat/hukukçuları tespit ediyoruz. YSK temsilcilerimiz ile il ve ilçe seçim kurullarındaki üye ve temsilcilerimizin işbirliği içerisinde çalışması için zemin oluşturuyoruz.

Yakın zamanda gerçekleşen değişiklik sebebiyle il ve ilçe seçim kurullarının yeniden oluşumunu da yakından takip ediyoruz. Herhangi bir ihlal olması halinde mutlaka gereğini yapacağız.

İŞBİRLİĞİ YAPACAĞIZ

Sandık sonuçlarının, tutanakların ve diğer bilgilerin işleneceği teknik altyapı ve sistemlerimiz hazır. Bu konuda da Altılı Masa'yı oluşturan siyasi partiler olarak iş birliği yapacağız.

Bugüne kadar gerçekleşen seçimlerde yürütülen propaganda faaliyetlerinin adil ve eşit koşullarda gerçekleşmediği, siyasi partilerin iktidarın adil olmayan tutumlarına maruz kaldığı bir gerçektir. Oysa ki seçim mevzuatı propaganda konusunda siyasi partilere eşit haklar tanımıştır.

BÜROKRASİNİN SUİİSTİMAL EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

Önümüzdeki seçimde, propaganda faaliyetlerinin sağlıklı ve adil şekilde yürütülmesi konusunda işbirliği yaparak, her türlü ihlalin karşısında duracağız. Kamu gücünün ve bürokrasinin suiistimal edilmesine de asla izin vermeyeceğiz.

Seçim günü geldiğinde, sandık kurullarının, ilçe ve il seçim kurullarının kararlarına yapılacak şikâyet ve itirazların takibi konusunda da birlikte hareket edeceğiz.

Bu konularda kamuoyunu bilgilendirmenin yanı sıra, seçmen iradesine sahip çıkmak adına gerekli duruşu büyük bir kararlılıkla sergileyeceğiz.

Detaylarını sizlerle paylaştığımız raporda da göreceğiniz üzere, Seçim Güvenliği Komisyonumuz seçim sürecinin sorunlarına yönelik çözüm önerileri ve güvenliği sağlayacak tedbirler konusunda çalışmalarını hızlı bir şekilde yürütüyor.

Çalışmalarımızı seçim sonuçları kesinleşinceye kadar devam ettirecek ve belirli süreçlerde kamuoyunu bilgilendireceğiz.

Ayrıca, seçim güvenliği konusundaki hassasiyetlerini bizlerle paylaşan sivil toplum kuruluşları ile de temaslarımızı sürdürecek ve iş birliği içinde çalışacağız. Görevlerini yasalarımıza ve hukuka uygun yapmaları için İçişleri ve Adalet bakanlarını uyarıyoruz!

SARAY'IN MEMURLARINI DA UYARIYORUZ

Seçimin yönetim ve güvenliğinden sorumlu olup devletin memurluğu vasfını layıkıyla yerine getiren şerefli ve adil kamu personelini takdir ediyor, kapı kulluğuna meraklı, kraldan çok kralcı Saray'ın memurlarını da uyarıyoruz!

Seçimlerin adil, serbest, eşit, şeffaf, düzen ve dürüstlük ilkeleri içinde gerçekleşmesi için her türlü tedbirin alınmasına yönelik olarak milletimizle işbirliği ve güçbirliği içinde olacağımızı teyit ediyoruz.

Vatandaşlarımız müsterih olsunlar; seçim güvenliği konusunda üzerimize düşen sorumluluğun ne derece büyük olduğunun farkındayız ve bu konuda kendimize güveniyoruz. Oy namustur; dolasıyla, vatandaşlarımızın sandığa atacağı her oy, seçime katılan siyasi partilerin güvencesi altındadır. Altı siyasi parti olarak, birlikte her türlü tedbiri alıyoruz.

BİR TEK OY BİLE ZİYAN OLMAYACAK

Erken, baskın veya zamanında yapılacak olan önümüzdeki seçim, ülkemiz ve milletimiz için büyük bir önem taşıyor. Ülkemizi giderek daha derin bir karanlığa sürükleyen ucube partili cumhurbaşkanlığı sisteminin yerine, altı siyasi partinin üzerinde mutabakata vardığı güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğimiz günler çok yakın. Milletimizin helal oylarıyla haramilerin düzenine son vereceğiz. Bunun için de vatandaşlarımızın bir tek oyunun dahi zayi olmasına asla müsaade etmeyeceğiz.

Altı siyasi parti olarak, seçimin ilanıyla birlikte resmen başlayacak olan süreçte, hangi siyasi partiye veya adaya verilmiş olursa olsun, her bir oyun sonuçlara doğru yansıması hususunda, bu iş ve güçbirliğinin eksiksiz gerçekleşmesi için üzerimize düşeni yapmak milletimize taahhüdümüzdür.