Altılı masanın dördüncü buluşması sona erdi: Ortak açıklama yayımlandı

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi Genel Başkanları’nın bulunduğu altılı masa dördüncü kez bir araya geldi. Toplantı sonrası ortak bir açıklama yayımlandı.

cumhuriyet.com.tr
30 Mayıs 2022 Pazartesi, 02:30
Altılı masanın dördüncü buluşması sona erdi: Ortak açıklama yayımlandı
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Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem vaadinde bulanan altı siyası parti dördüncü kez bir araya geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğinde Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu buluştu.

Altı liderin Gelecek Partisi Genel Merkezi'ndeki buluşması saat 19:05’te başladı ve 7 saat 15 dakika sürdü. Liderler, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nden 02:20’de ayrıldı.

Toplantı sonrası, liderlerin imzası bulunan ve 'temel ilkeler ve hedefler' başlıklı bir ortak açıklama yayımlandı. 


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