Altılı masa, seçim sonrasında alacakları pozisyon için şimdiden görüşmelere başladı

21 Eylül 2022 Çarşamba, 04:00

6’lı masanın 2 Ekim’de yapacağı buluşma öncesi partiler arası görüşme trafiği hızlandı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, liderler zirvesi öncesi tüm genel başkanları ayrı ayrı ziyaret etti. Babacan’ın bu ziyaretlerinin daha önce de kendisinin gündeme getirdiği “ön koalisyon protokolü önerisiyle ilgili olduğu” ileri sürüldü. Buna göre DEVA Partisi aday belirleme sürecinden önce geçiş sürecinin yol haritası ve cumhurbaşkanı adayının ortak söylemine katkı sunacak temel konularda tematik çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyor. Aynı görüşü CHP kaynakları da dile getiriyor. Gelecek Partisi kaynakları da adayın açıklanma sürecinin ocak ayına kalacağını ifade ediyor.

DEVA Partisi kaynakları, Baba-can’ın ziyaretlerine ilişkin, “Bu görüşmelerde geçiş sürecinin yol haritasının müzakereleri yapıldı. Genel başkanımız bu konularda partimizin önerilerini sundu. ‘Geçiş sürecinde kabine ne olacak, cumhurbaşkanının yetkileri ne olacak?’ gibi konuları belirlememiz gerekiyor. Ancak tabii bu görüşmeler isimler ve koltuklar üzerinden olmuyor” bilgisini paylaşıyor. Masadaki diğer partilerin kurmayları da “bu görüşmelerde sadece 6’lı masanın kurduğu komisyonların çalışmalarının ele alındığını” söylüyor. Ancak kulislere yansıyan bilgilere göre liderler partilerin iktidar sonrası nasıl bir pozisyonda olacağını da şimdiden konuşmaya başladı. Şu ana kadar seçim sonrasına ilişkin en net açıklama yalnızca İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den geldi. Akşener, sistem değişikliği sonrası başbakan olacağını vurguladı.

EKONOMİ KOLTUĞU

Bu noktada diğer partilerin ne yapacağı konusu büyük önem taşıyor. Özellikle ekonomide söz sahibinin İYİ Parti mi, DEVA Partisi mi olacağının konuşulduğu belirtiliyor. İki parti arasında hangisinin söz sahibi olacağına ilişkin görüşmelerin de kimin ortak aday olacağı noktasında yaşanan tartışmalarda kendisini gösterdiği belirtiliyor.

ZİRVEDE DE KONUŞULACAK

Babacan’ın tüm liderlere yaptığı ziyaretlerin bu konuda olduğu, onun liderlerin ve partilerin seçim sonrası oluşacak yapıda rollerinin belirlenmesini istediği aktarılıyor. Kılıçdaroğlu’nun adaylığına üstü kapalı gelen eleştirilerin de bu rol dağılımı ve pozisyon belirleme çalışmalarından kaynaklandığı, bu konuların 2 Ekim’de yapılacak toplantılarda gündeme gelebileceği belirtiliyor.