Altılı masanın 8. toplantısı DEVA Partisi ev sahipliğinde başladı
Altı siyasi partinin genel başkanı, Millet İttifakı’nı oluşturan altılı masanın ikinci tur görüşmelerinin ikincisi için bugün saat 12.00’de DEVA Partisi’ Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantıda Bağımsız Türkiye Partisi'nin 6'lı masaya katılım talebinin değerlendirilmesi ve anayasa değişikliği teklifinin görüşülmesi öngörülüyor.
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti genel başkanlarınca oluşturulan altılı masa, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde Ankara'da 8'inci kez toplandı.
Millet İttifakı’nı oluşturan altılı masanın 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' vaadiyle 13 Şubat 2022 tarihinde başlattığı görüşmelerin ilk tur çalışmaları Saadet Partisi ev sahipliğinde 21 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanmıştı.
Altılı masanın ikinci tur görüşmelerinin ilki 2 Ekim’de, CHP Genel Merkezi’nde yapılmıştı.
TOPLANTI 12.00'DE BAŞLADI
Altı siyasi parti genel başkanının sekizinci toplantısı bugün saat 12.00’de, DEVA Partisi Genel Merkezi’nde başladı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, beş genel başkanı genel merkez binası önünde tek tek karşıladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal; DEVA Partisi Genel Merkezi’nin girişinde Babacan ile beraber fotoğraf çektirdikten sonra içeriye geçti.
Toplantıda Bağımsız Türkiye Partisi'nin 6'lı masaya katılım talebinin değerlendirilmesi ve anayasa değişikliği teklifinin görüşülmesi öngörülüyor.
SALDIRIYA ORTAK TEPKİ
DEVA Partisi ev sahipliğinde toplanana altılı masa, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya ilişkin ortak açıklama yayınladı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Dün (13 Kasım 2022) İstanbul Taksim’de meydana gelen hain terör saldırısını toplantımızın öncelikli gündem maddesi olarak ele aldık.
Saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hayatını kaybedenlerin sayısının artmaması için dua ediyoruz.
Milletimizin başı sağ olsun.
Terörü, terör örgütlerini ve terörden medet umanları lanetliyoruz.
Bizler, Türkiye’yi terör saldırılarıyla dizayn etmek isteyenlere karşı kararlı duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Terör örgütlerinin amaçlarına ulaşmalarına hiçbir koşulda müsaade etmeyeceğiz.
Terörle mücadelenin hukuk devletinin en öncelikli görevlerinden birisi olduğu inancındayız. Bu mücadele sonuç alana dek sürdürülmelidir"
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