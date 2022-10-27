Son Dakika: Altılı masanın sekizinci toplantısının tarihi belli oldu
Altılı masanın DEVA Partisi ev sahipliğinde gerçekleşecek sekizinci toplantısının tarihi belli oldu.
Altılı masanın Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ev sahipliğinde, DEVA Partisi Genel Merkezi’nde düzenlenecek sekizinci toplantısının tarihi belli oldu.
Liderler, 14 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'de bir araya gelecek.
Toplantıda DEVA Partisi lideri Ali Babacan; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ağırlayacak.
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