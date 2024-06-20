Altınok’a yönelik ‘benzini belediyeden doldurdu’ iddiası: Keçiören’de görüntülü usülsüzlük

Eski Keçiören Belediye Başkanı ve geçtiğimiz yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) AKP’den aday olarak gösterilen Turgut Altınok’un seçim döneminde siyasi çalışmalarında kullandığı araçlarının akaryakıtının belediyeden karşılandığı ve İçişleri Bakanlığı’nın konuya ilişkin soruşturma başlattığı iddia edildi. Alınan bilgilere göre kamuoyuna yansıyan bilgilerin aksine İçişleri Bakanlığı henüz devreye girmedi. Yapılan incelemeler kapsamında Temizlik ve Ulaştırma Müdürü S.K., Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan tarafından görevden alınarak Teftiş Kurulu’na yönlendirildi. Kurul kararının ardından çıkacak sonuçlara göre belediye tarafından bakanlığa soruşturma izni için başvuru yapılacak.

Emirhan Çoban
Yayınlanma: 20.06.2024 - 11:43
Altınok’a yönelik ‘benzini belediyeden doldurdu’ iddiası: Keçiören’de görüntülü usülsüzlük
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Keçiören Belediye Başkanıyken, AKP’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak öne sürülen Turgut Altınok’un yerel seçimler döneminde siyasi çalışmalarında kullandığı AKP’ye ait parti araçlarının akaryakıtının belediyeden karşılandığı iddiaları ortaya çıktı. T24’te çıkan haberde belediyenin Ovacık’taki Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü yerleşkesindeki tesiste belediyeye ait iş makineleri ve araçlarına sevkiyatı yapılan akaryakıtın, Altınok’un propaganda faaliyetlerinde görev alan seçim araçlarına da kullandığının kamera kayıtlarına ulaşıldığı ve İçişleri Bakanlığı’nın konuya ilişkin soruşturma başlattığı ileri sürüldü.  Edinilen bilgilere göre, kamuoyuna yansıyan bilgilerin aksine İçişleri Bakanlığı henüz olaya dahil olmadı. Usülsüzlükleri kameraya yansıyan Temizlik ve Ulaştırma Müdürü S.K., Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan tarafından iki hafta önce görevden alınarak teftiş kuruluna yönlendirildi. Teftiş Kurulu’ndan çıkacak karara göre İçişleri Bakanlığı’na söz konusu müdürün yargılanması için başvuru yapılacak.


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