Altınok’un yapacağı açılışa Keçiören Belediyesi personelinin zorla götürüldüğü öğrenildi

Yayınlanma: 11.03.2024 - 15:57

Güncelleme: 11.03.2024 - 16:00

AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Turgut Altınok'un gerçekleştireceği Keçiören Belediyesi'nin yenilenen "Bağlum Şehit Hüseyin Demirtaş Stadı"nın açılışına zorla personel götürüldüğü ortaya çıktı. Keçiören Belediyesi personeline etkinliğe katılmaları için "Gündüz Personeli" isimli WhatsApp grubu üzerinden mesaj gönderildi. Mesajda, "Pazartesi günü saat 15.00'de tüm personel eksiksiz, gece gündüz amir, şoför, cami ekibi, ev temizliği vs. sivil olarak Bağlum Stadı'nda olacak. Orada her amir, personeline yoklama alacak" denildi.