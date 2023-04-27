Amasra davasında sanık avukatından skandal ifadeler: Yine ölen suçlu!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 27.04.2023 - 03:00

Bartın Amasra’da Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait maden ocağında, geçen ekimde meydana gelen, 43 işçinin yaşamını yitirdiği maden katliamına ilişkin 8’i tutuklu 23 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması dün yapıldı. Dava önceki gün Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlamıştı. Yoğun katılım nedeniyle adliye koridorunda görülen duruşmaya sanıkların ifadeleriyle devam edildi, sık sık tansiyon yükseldi.

Tutuklu sanıklardan, madenin müessese müdürü Cihat Özdemir’in avukatı Miraç Yıldız’ın savunmasındaki “Kazaya sebebiyet veren bir eylem belki de oradaki bir işçinin eylemidir” ifadeleri tartışma yarattı. Madenci aileleri, “Yuh, canlarıyla ödediler” diyerek tepki gösterirken sanık avukatları müvekkillerinin psikolojisinin bozulduğunu öne sürerek madenci ailelerinin duruşmadan çıkarılmasını talep etti.

‘SARAY’IN AVUKATLARI’

Bunun üzerine duruşmada bulunan CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu da madenci ailelerini sakinleştirmeye çalıştı. Sanık avukatlarından Çağla Dursun ise “Burası siyaset arenası değil. Vekil, aileleri kışkırtıyor, duruşmadan çıkarılsın” dedi. Dursun’un Bankoğlu’na yönelik sözleri de ailelerin tepkisine neden oldu. Bankoğlu, “Sayın başkan Saray’ın avukatlarını uyarın, ben burada oturmaya devam ediyorum” dedi. Mahkeme başkanının sanık avukatlarını uyarması üzerine, duruşmaya ara verildi.

Aranın ardından İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi savunmasına devam etti. Denetimlerin aylık periyotlarla yapıldığını ve kurumda bir eksikliğin olmadığını savunan Ekmekçi, “Kusur atfedilen hususların hiçbiri raporlarda yok, Bu kadar denetimden geçen bir işyerinde eksiklik olması söz konusu değildir. Bilirkişi raporunda bilime aykırı tespitler bulunmaktadır” ifadelerini kullandı. Müşteki yakınları salondan, “Saray’ın avukatını uyarın” diye bağırarak sanık avukatlarını gösterdi.

KAÇAK ÜRETİM İDDİASI

Ekmekçi, sorgusu sırasında avukat Derviş Emre Aydın’ın maden içindeki bir bölgede kaçak üretim yapıldığına yönelik sorusuna, “TTK genel müdürünün de bilgisi vardı oradan kömür çıkarıldığından” yanıtını verdi. Aydın’ın, “Kaçak çalışmadan genel müdürün de bilgisi var mıydı” sorusuna bu kez çelişkili yanıt vererek “Kaçak çalışma yoktu” dedi.

Aydın, Cihat Özdemir’e de aynı soruyu yöneltti. Özdemir de proje dışı kömürün TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu’nun bilgisi dahilinde çıkarıldığını ifade etti. “Hangi güçler var arkanda, kimi aldın arkana” diyen Ekmekçi’ye tepki gösteren aileler arasından bir kadın, mahkeme başkanının talimatıyla dışarı çıkarıldı.

Dava sürecini Cumhuriyet’e anlatan avukat Derviş Emre Aydın, yargılamanın uygun olmayan koşullarda yapıldığına dikkat çekti.

AKP’YE YAKIN AVUKAT



Sanık avukatlarından Çağla Dursun’un iktidarla yakınlığı dikkat çekiyor. Dursun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan bir fotoğrafını paylaşarak, “Türkiye, cumhurbaşkanımız liderliğinde geleceğe emin adımlarla yürüyor” ifadelerini kullandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden sonra yargıtay üyesi seçilen Yüksel Kocaman’ın baldızı olduğu belirtilen Dursun’un 2021’de AKP Zonguldak İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa ettiği gündeme yansımıştı. CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu ise paylaştığı video ile duruma tepki gösterdi. Sanık avukatlarının bir kısmının iktidara yakın olduğunu ifade eden Bankoğlu, “Ailelere onların yanında olacağıma dair söz vermiştim. Sürecin takipçisiyiz” ifadelerini kullandı.