Amasra maden katliamının davası sürüyor: Sanık avukatı ölen işçiyi suçladı, mahkeme karıştı

Yayınlanma: 26.04.2023 - 12:05

Güncelleme: 26.04.2023 - 12:10

Bartın Amasra’da Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait maden ocağında 14 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen, 43 işçinin yaşamını yitirdiği maden katliamına ilişkin 8’i tutuklu 23 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması dün Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı. 4 gün sürecek olan duruşma bugün ikinci gününde.

Sanık avukatlarının savunmasında kullandığı “Belki de kazaya sebebiyet veren eylem oradaki işçilerden birinin eylemidir” ifadeleri tartışma yarattı. Aileler duruma tepki gösterirken; sanık avukatları madenci ailelerinin duruşmadan çıkarılmasını talep etti. Bunun üzerine duruşmada bulunan CHP Bartın Milletvekili Bankoğlu da madenci ailelerini sakinleştirmeye çalıştı. Sanık avukatlarından Av. Çağla Dursun “Burası siyaset arenası değil, vekil aileleti kışkırtıyor, duruşmadan çıkarılsın” dedi.

Dursun’un Bankoğlu’na yönelik sözleri ailelerin tepkisine neden oldu. Bankoğlu, “Sayın başkan sarayın avukatlarını uyarın, ben burada oturmaya devam ediyorum” diyerek sanık avukatlarının ifadelerine tepki gösterdi. Mahkeme başkanının sanık avukatlarını uyarması üzerine, duruşmaya 15 dakika ara verildi.

AKP İLE YAKINLIĞI DİKKAT ÇEKIYOR

Öte yandan sanık avukatlarından Çağla Dursun’un iktidarla yakınlığı dikkat çekiyor. Dursun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan bir fotoğrafını paylaşarak, “Türkiye cumhurbaşkanımız liderliğinde geleceğe emin adımlarla yürüyor” ifadelerini kullandı. Bankoğlu, konuya ilişkin paylaştığı video ile duruma tepki gösterdi. Sanık avukatlarının bir kısmının iktidara yakın olduğunu ifade eden Bankoğlu, “Ailelere onların yanında olacağıma dair söz vermiştim. Sürecin takipçisiyiz. Ailelerle birlikte olmaya, olmam gerektiği yerde olmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.