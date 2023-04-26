Madenci eşinin feryadı: Amasra faciasının ilk duruşmasına ölen Deniz Baykal’ın eşinin isyanı damga vurdu

Yayınlanma: 26.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 26.04.2023 - 04:00

Bartın Amasra’da Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait maden ocağında 14 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen, 43 işçinin yaşamını yitirdiği maden katliamına ilişkin 8’i tutuklu 23 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması dün Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşma öncesinde adliye önünde açıklama yapan aileler ve avukatları davada birçok soru işaretinin bulunduğuna vurgu yaparken, gerçek sorumluların yargılanması gerektiğini ifade etti. Açıklamada, “Kaza değil, katliam. Hiçbir işin fıtratında ölüm yoktur” yazılı pankart açıldı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Veyis Sır, dosyanın yalnızca Amasra Müessesi yönetimi ile sınırlı olmaması, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu başta, tüm TTK üst yönetiminin de sorumlu sıfatıyla hâkim karşısına çıkarılması gerektiğine dikkat çekti.

Duruşmaya, CHP Bartın Milletvekili Aysun Bankoğlu, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç ve SOL Parti Başkanlar Kurulu üyesi İsmail Hakkı Tombul katıldı. Duruşma öncesi Bartın Adliyesi önünde açıklama yapan madencilerin avukatları, TTK yetkilileri ve müfettişler hakkında soruşturma açılması için Enerji Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan izin istendiğini ancak izin alınamadığını söyledi.

Duruşma 195 sayfalık iddianamenin okunmasıyla başlandı. Ardından mahkeme heyeti sanıkların ifadelerini almak için duruşmaya ara verdi. Tutuksuz sanıklar salondan çıkarken madenci yakınları tepki gösterdi. Patlama da hayatını kaybeden madenci Deniz Baykal’ın eşi Meltem Baykal, “Hadi kaldır kafanı bak gözüme bak. Cesaretin varsa bak gözüme. 3 yetimim var. “Baba baba” diyor. Babasını getir. 5 dakika getir, trilyon mu istiyorsun vereyim. 5 dakika kocamı getir” diyerek tepkisini dile getirdi.

Müessese Müdürü Cihat Özdemir sorgusunda, madenin iş güvenliği şube müdürlüğünün yaptığı ölçümlerde, kritik metan gazı seviyesinin aşılmadığını savundu. Özdemir, “Çalışma standarlarımız Avrupa Birliği yasalarına uygundur. TTK Genel Müdürlüğü’ne eleman ihtiyacımız olduğu bildirilmiştir. İş güvenliği eğitimleri ve acil durum tatbikatları hususunda; müessesemiz iki tam zamanlı A sınıfı iş güvenliği uzmanına sahiptir. Bilirkişi değerlendirmelerinde resmi rakam ve sonuçlar hakkında öznel yorumlarda bulunmuştur” dedi.

'HERKES YARGILANMALI'

Cumhuriyet’e konuşan TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi Veyis Sır, soruşturmanın genişletilmesi gerektiğini ifade etti.

Sır, “Bilirkişi ön raporunda belirtilen birçok unsur soruşturmanın Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi (ATİM) ile sınırlı kalmaması gerektiğini gösteriyor. Kazanın nedenleri arasında ocaktaki havalandırma problemleri, plansızca yapılan özelleştirmeler, yetersiz kadro ile faaliyetlerin sürdürülmesi gibi birçok ana etken var. Bu sorunların ortaya çıkması sadece ATİM’de çalışan yetkililerin sorumluluğunda değildir. Soruşturmanın kapsamına TTK Genel Müdürlüğü ile sorumluluğu olan diğer kurum yetkilileri de dahil edilmelidir” ifadelerini kullandı.

