Amasya'da Alevi örgütlerini kızdıran ayrımcılık: 'Asimilasyon politikalarına izin vermeyeceğiz'

Geçen hafta Amasya'da, Vali Önder Bakan'la Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi'nin başkanı Esma Ersin'in de katılımıyla "Alevi İnanç Önderleri ve Cemevi Başkanları İstişare Toplantısı" düzenlendi.

Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki toplantıya çeşitli Alevi köy muhtarları, cemevi başkanları ve Cumhuriyetçi Eğitim Merkezi Vakfı (Cem Vakfı) yöneticileri katıldı. Toplantıda muhtarlara cemevleri ile ilgili ihtiyaçlarının olup olmadığı sorulurken birçok muhtar köylerinde yol, su ve benzeri sorunlarının olduğunu dile getirdi. Toplantıya sadece Cem Vakfı yöneticilerinin çağrılmasına tepki gösteren Amasya Demokrasi Platformu üyeleri iktidarın asimilasyon politikalarına izin vermeyeceklerini belirterek, bir bildiri yayınladı.

'MAAŞLI ALEVİ DEDESİ' YETİŞTİRECEKLER

Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıda Amasya ilçe ve köylerindeki cemevleri için yapılan harcamalar ile ilgili bilgi veren Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, Ankara Tuzluçayır’da yer aldıklarını, burada kuracakları gençlik akademisinde cemevleri için dede yetiştirip cemevlerine tayin edeceklerini belirtti.

Birçok Alevi köy muhtarı toplantının sonunu beklemeden salondan ayrılırken Amasya Cem Vakfı yöneticileri ve bazı köy muhtarları toplantı sonunda toplu fotoğraf çektirdi.

AMASYA DEMOKRASİ PLATFORMU'NDAN TEPKİ

Amasya Valisi Önder Bakan başkanlığında, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin’in katılımıyla Alevi köy muhtarları ve cemevi başkanlarıyla yapılan toplantının sosyal medyadan duyurulması üzerine, toplantıya çağrılmayan Alevi dernek ve idarecileriyle birlikte Amasya Demokrasi Platformu üyeleri tepki gösterdi.

Amasya Demokrasi Platformu üyesi kurumlar 21 Aralık Cumartesi günü Eğitim-Sen Lokalinde demokrasi bileşenleriyle toplantı yaptı. Burada yapılan toplantıya Eğitim-Sen, ÇYDD, Pir Sultan Abdal Temsilciliği, Cumhuriyetçi Eğitim Merkezi Vakfı (Cem Vakfı) Ali Pir Civan Yaşatma ve Kültür Derneği, Merzifon Hacı Bektaş Veli Kültür Vakfı, Hamdullah Efendi Cem Evi, İmirler Niyaz Baba Kültür Dayanışma Derneği, Tüm Köy-Sen ve siyasi parti temsilcileri ile köy muhtarları katıldı. Yapılan toplantıda Alevilere yönelik asimilasyon süreci ve mevcut siyasi iradenin uygulamaları konuşulup tartışıldı. Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda ortak bildiri yayınlandı.

Bildiride şu maddeler yer aldı:

- Kültür Bakanlığı bünyesinde kurulan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı iki yıldır yürüttüğü çalışmalardan anlaşıldığı kadarıyla Alevileri temsil etmekten, Alevilerin eşit yurttaşlık ve demokratik hakları konusundaki taleplerini çözmekten uzaktır.

- Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı geçmişten bu güne sürdürülen Alevi asimilasyonunun merkezi konumundadır. Cem evlerine ve Alevilere yönelik yaptığı çalışmalarda, eylem ve söylemlerde Alevileri siyasi iradeye yedeklemek, yandaş kazanmak, Alevileri kendi içinde bölmek, ayrıştırmak için adımlar atmaktadır. Aleviler olarak bu başkanlığı tanımıyoruz.

- Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma ERSİN Alevi inancına sahip biri olsa da geçmişten bugüne AKP iktidarını hizmet etmiş, bu doğrultuda sorumluluklar almış, iktidarın projelerinde yer almış, siyasi bir kişiliktir, tarafsız değildir.

- Cemevi Başkanlığı Amasya’da birçok köy cemevine çeşitli harcamalarda bulunmuş ancak bu harcamaların ölçütünün ne olduğu konusunda belirsizlik vardır ve harcamalar şeffaflıktan uzaktır.

- Cemevi Başkanlığının yardım yaptığı cemevlerimiz yasal ve anayasal statüden yoksundur. Bizler için cemevlerimize yapılan yardımdan çok cem evlerinin yasal statüye kavuşturulması çok daha önemlidir.

- Cemevi Başkanlığının dedelere maaş bağlamasını, dede yetiştirip cem evlerine atanmasını asla istemiyoruz. Biz Aleviler Diyanet İşleri Başkanlığının kaldırılmasını isterken siyasi iktidara yedeklenmiş bir Alevi diyaneti oluşturulmasına kesinlikle karşıyız.

- Zorunlu din dersleri, ÇEDES projeleri, laikliğe aykırı, bilimden uzak eğitim uygulamaları Alevi çocuklarının asimile etmeye, demokrat aile çocuklarını ise devşirmeye çalışmaya devam etmektedir. İktidar bu sorunlara çözüm üretmekten çok eğitimde daha cok dinselleşmeyi tercih etmektedir.

- Zorunlu din derslerine, seçmeli zorunlu din dersi uygulamasına derhal son verilmeli, laik, bilimsel, parasız, eşitlikçi eğitim hayata geçirilmeli. Bir an önce AHİM kararları doğrultusunda adımlar atılmalıdır.

- Alevilik birçok koldan asimilasyon tehdidi altındadır. Alevilere ait kutsal mekânlar da içerisinde olmak üzere ülkemizin en değerli coğrafyaları çok uluslu emperyalist maden şirketlerine ruhsatlandırılarak insanlarımızın yaşam ve üretim alanları yok olma ile karşı karşıyadır.

- Alevilerin dergâhları, türbeleri cami ve mescide çevrilerek Alevilik köklerinden koparılmak istenmektedir.

- Kamuya alınacak işçi, memur ve idareci pozisyonlarında mülakat sistemi karşımızda durmaktadır. Sınavla atamanın önüne engeller konulmaktadır. Özellikle Alevi ve demokrat aile çocukları ekonomik sistemin dışına itilerek yoksullaşmaları hedeflenmektedir.

- Alevilerin köy, kasaba ve şehir merkezlerinde toplu olarak yaşadığı yaşam alanlarına hizmet gitmemekte her türden zararlı etkinliğe ve saldırıya açık hale getirilmektedir.

- Hükümet iktidarda kalmak, oy devşirmek, kendi Alevi’sini oluşturmak için cem evlerine masa, sandalye, klima, buzdolabı gibi yardımlarda bulunuyor. Herkes gibi vergisi veren Alevilere bu tür yardımlar bir lütuf değil, Alevilerin hakkıdır. Yapılan yardımlar eşit yurttaşlık haklarını karşılamaktan uzaktır. Hükümet inancımızı, kimliğimizi tanımlamaktan, yol ve erkânımızı tartışmaktan uzak durmalıdır.

- Camiye, mescide çevrilen Alevi dergâhları gerçek sahibi olan Alevilere verilmelidir.

- Alevi’lerin Alevi’lerle bir sorunu yoktur. Aleviliğin karşısında duran, Aleviliği başka yönlere çekmeye çalışan, asimile eden, değiştirip, dönüştürmek isteyen ve bunu yapanlara destek verenlerle sorunu vardır. Asimilasyon politikalarına karşı güç ve eylem birliği içerisinde hareket edeceğiz.

- Aleviler bu devletin asli unsurudur ve Alevilik inancı haktır. Aleviler yetmiş iki millete bir nazarda bakmaya devam edecekler. İncinseler de incitmeyecekler. Her türlü ayrımcı, ayrıştırıcı, ötekileştirici, asimilasyoncu anlayışın karşısında olacak, her daim birlik ve beraberliği, barışı, kardeşliği savunmaya devam edecektir.

- Amasya merkez ve ilçelerini kapsayan Amasya Demokrasi Meclisini kurulup, her üç ayda bir toplantı yapıp, birlik ve beraberlik içinde laik, demokratik ve özgür bir Türkiye için mücadele etme kararı alındı.

CEM VAKFI İMZA ATMADI

Amasya Valisi Önder Bakan başkanlığında yapılan toplantıya çağrılan ve Amasya Demokrasi platformu içinde yer alıp, platformun toplantısına katılan Cem Vakfı Amasya Şubesi ortak bildiriye imza atmadı. Yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının asimilasyon merkezi olmadığını belirterek alınan kararların ve bildirinin Cem Vakfı tüzüğüne aykırı olduğu belirtildi. Geçmişte Ankara Tuzluçayır’da FETÖ ile cami-cemevi projesi yapan, iktidara yakın duran Cem Vakfı’nın bu kararı dikkatlerden kaçmadı.