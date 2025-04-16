Ameliyata alınmıştı... Prof. Dr. Çavlan Çiftçi: Sırrı Süreyya Önder'in hayati tehlikesi devam ediyor

Yayınlanma: 16.04.2025 - 02:47

Güncelleme: 16.04.2025 - 02:52

Kalpten çıkan ana damarda meydana gelen yırtılma nedeniyle ameliyata alınan TBMM Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in durumuna ilişkin hastane yönetimi tarafından açıklama yapıldı. Florence Nightingale Hastaneleri Tıbbi Süreçlerden Sorumlu Rektör Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, yaptığı açıklamada Önder'in hayati tehlikesinin sürdüğünü ve ameliyatın 7-8 saat süreceğini bildirdi. İstanbul Valisi Davut Gül ve DEM Parti de Önder'in durumuna yönelik açıklama yaptı.

TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalpten çıkan ana damarda meydana gelen yırtılma nedeniyle ameliyata alındı. DEM Partili yetkilileri, İstanbul Valisi Davut Gül ile görüştü. Devam eden ameliyatla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Vali Gül basın açıklaması yaptı.

Ameliyatın 7-8 saat süreceğini aktaran Vali Gül şu bilgileri paylaştı:

"112'ye 22.10 itibariyle ihbar geliyor. Yaklaşık 22.40 gibi hastaneye getiriliyor. Biz de 22.50 sıralarında hastaneye geldik. İl Sağlık Müdürümü, hastane baş hekimimiz, rektörümüz olayın ilk anından itibaren sağlık görevlilerimiz müdahalede bulundular. Ciddi bir ameliyat. Ameliyatın yaklaşık 7-8 saat sürmesi bekleniyor. Sabaha karşı ameliyatın neticesiyle hocalarımız sizlerle paylaşacaklardır.

Olayın ilk anından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız, Meclis Başkanımız, MHP Genel Başkanımız, Sağlık Bakanımız, İçişleri Bakanımız, AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Efkan Ala ve diğer devlet yetkililerimiz yakından ilgilendi. Bu aşamadan sonra dua edip ameliyatın sonucunu beklememiz gerekiyor. Sevenlerine geçmiş olsun."

Florence Nightingale Hastaneleri Tıbbi Süreçlerden Sorumlu Rektör Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, Önder'in hayati tehlikesinin sürdüğünü duyurdu. Çiftçi, "Ameliyat saat 23.30 sıralarında başladı. Tüm Kardiyoloji ekibimiz burada. Maalesef kalpten çıkan en büyük, hayati damarın yırtılması... Büyük bir ameliyat. Hastanın hayati tehlikesi hala devam ediyor. Ameliyat 7-8 saat sürecek." dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "İlk ihbar ile Sayın Önder'e müdahale edildi. Bu hastaneye naklini gerçekleştirdik. Şu anda büyük bir ameliyatta. Rabbim inşallah şifasını verecektir." diye konuştu.

DEM Parti: Cerrahi müdahale devam etmekte, Önder’in durumu ciddiyetini korumaktadır

Öte yandan DEM Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

"TBMM Başkanvekilimiz ve DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu 15 Nisan Salı günü saat 23.00 itibariyle İstanbul’da kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştır. Aort damarında meydana gelen yırtılma nedeniyle yapılan cerrahi müdahale devam etmekte, Önder’in durumu ciddiyetini korumaktadır.

İl Eşbaşkanlarımız, milletvekillerimiz, parti yöneticilerimiz hastanede süreci yakından takip etmektedir. Eş Genel Başkanlarımız da İstanbul’a gitmek üzere yoldadır. Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Valiliği de süreçle yakından ilgilenmektedir. Yaşamı mücadele ve direnişle geçen Önder’in bu badireyi de en kısa sürede atlatacağına inanıyoruz. Önder’in sağlık durumuna ilişkin hastane önüne gelen ve arayan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz."