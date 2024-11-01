Ana muhalefetsiz Meclis bütçesi

Yayınlanma: 01.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.11.2024 - 04:00

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, dün Meclis’in ve Sayıştay Başkanlığı’nın bütçesini görüşmek için toplandı. CHP’li milletvekilleri Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması nedeniyle komisyon görüşmelerine katılmadı ve sıraları boş kaldı. Görüşmelerin açılışında söz alan DEM Parti Komisyon Sözcüsü Hakkı Saruhan Oluç, “Maalesef Esenyurt Belediye başkanı tamamen FETÖ kumpasını çağrıştıran iddialarla önce gözaltına alındı, sonra tutuklandı ve yerine İstanbul vali yardımcısı kayyum olarak atandı. Darbeden sonraki OHAL döneminde çıkarılmış olan kanun hükmünde kararnamenin yasaya dönüştürülmesi yoluyla tamamen demokrasinin çiğnendiği bir sistem kurulmuş vaziyette ve Meclis’in buna bir tavır göstermesi gerekiyor. Kayyum atamalarına sessiz kalınamaz, buna sessiz kalarak Meclis bütçesini tartışamayız. Açıkça bir darbe yapılıyor” diye konuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise bütçenin sunuş konuşmasında CHP salonda yokken “ortak görüşle yeni anayasa yapmaktan” söz etti. Kurtulmuş “Milletin menfaatlerına uygun yeni bir anayasa ihtiyacını her daim gündemine alabilir. Eğer partiler anlaşır, yeni anayasa süreçlerinin devam etmesi mümkündür. Özellikle ilk dört madde üzerinde tartışma yapılmaksızın anayasayla ilgili yapılacak müzakerelerin faydalı sonuçlar doğurabileceği kanaatindeyim” dedi.

‘NORMALLEŞME’ VURGUSU

Esenyurt konusuyla ilgili yorum yapmayan Kurtulmuş’un “Benim şahsi kanaatim bu anayasa tartışmalarının görüşmelerinin sadece Meclis çatısı altında değil sivil toplum, üniversiteler ve diğer toplumsal kesimlerin de sözlerinin dinlenebileceği bir platforma döndürülebilmesinin Türkiye’de normalleşme sürecine katkı sağlayacağını, normalleşme süreci güçlendikçe de başta anayasa olmak üzere çok taraflı olarak karar verilmesi gereken konularda da olumlu adımlar atılabileceğini görüyoruz” demesi de dikkat çekti.