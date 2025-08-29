Anadolu Ajansı o sözlere yer vermedi: Yunanistan'dan Hakan Fidan'a 'ucuz siyaset' yanıtı

Dışişleri Bakanı Fidan, dün akşam TGRT yayınına konuk oldu.

Fidan, yayında "Yunan iç siyasetinde Türkiye ile ilgili konular bir numaralı belirleyici konular. Bir de siyasî aspirin gibi; siyasette herhangi bir sorunun varsa Türkiye'yi, Akdeniz'i, Ege'yi gündeme getir. Şartlı refleks teorisi oluşmuş orada, siyasî bir şartlı refleks var" ifadelerini kullandı.

"YUNAN SİYASETİNİN KENDİ İÇERİSİNDE ÇÖZMESİ GEREKEN BİR KONU"

"Bu siyasî şartlı refleksin Türkiye dendiği zaman harekete girmesi halihazırda Yunan siyasetinin kendi içerisinde çözmesi gereken bir konu" diyen Bakan Fidan, şöyle devam etti:

"Burada Cumhurbaşkanımız, uzun erimli ve güçlü iradeleriyle gerçekten kendi halkından aldığı teveccühü birkaç mesele üzerinde kullanmaya çalıştı. Bunlardan biri de Kıbrıs meselesi de dâhil olmak üzere Yunanistan ile sorunların çözülmesi meselesi. Gerçekten hiçbir liderin almadığı siyasî riskleri alarak bu konuların üzerine gitti."

"Umarız bir gün Yunan siyaseti de Türk siyasetinin ulaştığı olgunluğa, özgüvene ulaşır. Konuları daha rahat tartışabilir. Bizim onlarla polemiğe girmekten, karşı koymaktan yana bir çekincemiz yok" diyen Fidan, "Belli konularda farklı türden el açmalar... Biz kimin neyi neden yaptığını, hangi aktörle nereye gittiğini; geçmişte Türkiye'yi bölgede kuşatmaya çalıştıklarını biliyoruz. Biz bunların tedbirlerini aldık" ifadelerini kullandı.

"BU ÇOK UCUZ BİR SİYASET"

"Ama kendilerine her zaman için tavsiyem, Türkiye aleyhtarlığından artık çıkmaları gerekiyor. Bu korku onlara da yaramıyor, onları sürekli paniğe sevk ediyor. Başı ne zaman derde girse Dendias'ın (Yunanistan Savunma sürekli Türkiye aleyhine bir açıklaması oluyor" diyen Fidan şöyle devam etti:

"İnsanlara sürekli bir Türk öcüsü, Türk tehdidi gösteriyor. Niye gösteriyor? Beni seçin, bu gösterdiğim şeye karşı ben sizi koruyayım. Bu çok ucuz bir siyaset. Bu türden ucuz bir iç siyaset yapıp çok büyük jeostratejik ve kendi devletlerine maliyet üretecek krizlerin kapısını aralamamaları gerekiyor. Bu ufak siyasî menfaatin karşısında kendi milletine ve devletine ödetebileceği çok ciddi stratejik sonuçlar olabilir. Bizim devletimiz, siyaset kültürümüz bu farkları gözetebilecek durumda. Gereğini takip ediyoruz, gereğini de yapıyoruz."

Öte yandan Bakan Fidan'ın "Bu çok ucuz bir siyaset" sözlerinin Anadolu Ajansı'nın haberinde yer almaması dikkat çekti.

ATİNA'DAN YANIT GELDİ

Bakan Fidan'ın sözlerine Atina'dan jet yanıt geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanı George Gerapetritis, “Yunanistan'ın fobik sendromları yok ve kendini Türkiye'ye göre tanımlamıyor. Ve biz kimseden talimat almıyoruz” dedi.

“Yunanistan'ın güçlü ve aktif dış politikasının neden olabileceği gerginliği anlıyoruz. Herkes bu gerçeği kabul etmeli ve utanç duygusunu düşmanlığa dönüştürmemeli" diyen Gerapetritis, iyi komşuluk ilişkilerinin “ölçüsüz ve zamansız açıklamalarla teşvik edilemeyeceğini” vurguladı.

Yunan Hükûmet Sözcüsü Pavlos Marinakis de Yunanistan'ın kararlarında uluslararası hukuka göre hareket eden egemen bir devlet olduğunu söyledi ve “Herkesle diyalog kurmaya çalışıyor, ancak asla talimatları kabul etmeyecek ve egemenlik meselelerini tartıya koymayacaktır” dedi.