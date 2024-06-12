AnadoluTRAM kabul edildi

Yayınlanma: 12.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.06.2024 - 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin dünkü toplantısında fizibilite çalışmalarının tamamlandığı “Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattı” teklifi gündeme geldi. “Anadolu TRAM” adı verilen ve toplamda 21.3 km uzunluğunda, 33 adet duraktan oluşan cadde tramvayı hattının yapımına 2024 yılı içerisinde başlanmasının hedeflendiği kaydedildi. Teklif oybirliği ile kabul edildi. Toplantıda Bakırköy’de Teyyare Meydanı sokağına Cem Karaca’nın ismi verildi. Esenyurt’ta bir meydana da Yaşar Kemal’in adı verildi. Zeytinburnu Kazlıçeşme’de İBB’ye ait olan bir spor tesisine eski milli futbolcu, teknik direktör, sendikacı ve TKP üyesi olan Metin Kurt’un adının verilmesine AKP’liler karşı çıktı. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.