Anahtar Parti'den dikkat çeken transfer: İYİ Parti'den istifa eden Mehmet Tolga Akalın'a rozet takılacak

Eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın yarın Anahtar Parti'ye katılacak.

Bir süre önce İYİ Parti'den istifa eden Akalın'a rozetini Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu takacak.

KATILIM YARIN GERÇEKLEŞECEK

Tolga Akalın'ın Anahtar Parti'ye katılımına ilişkin olarak Anahtar Parti'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Meral Akşener sonrası İYİ Parti Genel Başkan Adayı olan M. Tolga Akalın partimize katılma kararı almıştır. Sayın Akalın için düzenlenecek rozet takma töreni; Genel Başkanımız Sayın Yavuz Ağıralioğlu’nun katılımıyla 9 Nisan 2026 Perşembe günü saat 14.00’te Ankara Akman Premium Hotel'de gerçekleştirilecektir."

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti’nin 27 Nisan 2024’teki 5. Olağanüstü Kurultayı’nda genel başkan adayı olan Mehmet Tolga Akalın, derinleşen fikir ayrılıklarını ve partinin kuruluş hedeflerinden uzaklaşmasını gerekçe göstererek partisinden istifa etmişti.

İYİ Parti’nin 5. Olağanüstü Kurultayı’nda genel başkan adayı olan Mehmet Tolga Akalın, partisinden istifa ettiğini X hesabından duyurdu. Akalın, kasım ayından itibaren Müsavat Dervişoğlu ile “aylardır derinleşen fikir ayrılıkları” yaşadığını belirtmişti. İYİ Parti’nin, binden fazla Türk milliyetçisinin emeğiyle ve iki yıl süren siyasi mücadele sonucunda kurulduğunu hatırlatan Akalın, partinin bu kuruluş hedeflerinden uzaklaştığını öne sürmüştü

Akalın, 27 Nisan 2024’teki kurultaydan bu yana geçen yaklaşık iki yıllık süre boyunca üst yönetimi desteklediğini, ancak beklediği dönüşümün gerçekleşmediğini vurgulamıştı. Partinin 2018’deki erken seçim baskısına ve 2023’teki Altılı Masa sürecine direnilemediğini, bu süreçlerin partiyi kuruluş çizgisinden saptırdığını savunmuştu.

ŞANTAJ MESELESİNİ VE DEM PARTİ GÖRÜŞMELERİNİ ELEŞTİRDİ

Akalın’ın istifasında öne çıkan başlıca eleştiri, “partinin şantaj karşısındaki tutumuna” ilişkindi.

“Başka partilere yapılan şantajı dert edinip kendisine yapılan şantaja karşı sessiz kalmak doğru değildir” diyen Akalın, şantajcının yeniden “baş tacı” edilerek partide “cam tavan” oluşturulmasına izin verilmesini de kabul edilemez bulduğunu açıklamıştı. Üst yönetimin “ihanet hariç herkesle görüşürüz” söylemini benimsemesine karşın DEM Parti ile “ortaklaşma alanları” arayışına girdiğini de eleştirmişti.

Öte yandan MHP ile İYİ Parti arasında son dönemde bir “tahterevalli” ilişkisi kurulmaya çalışıldığını öne süren Akalın, “Nihayetinde Türk milliyetçiliğinin mal, konvansiyonel dönem siyasetçilerimizin tüccar olduğu bu majestelerinin milliyetçilik anlayışının yıkılması ve sivil, demokratik milliyetçiliğin önünün açılması mutlak bir gerekliliktir” demişti.