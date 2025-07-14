Anahtar Parti lideri Ağıralioğlu’ndan iktidara sert eleştiri: ‘İt sürülerine devleti kurban ettiler’

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ağıralioğlu, AKP, MHP ve DEM Parti işbirliğinde yürütülen ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine sert eleştiriler yaptı. Ağıralioğlu, “Onlar tarihe not düşüyoruz diye siyasi heveslerine notlar düşüverdiler. Tarihe not düşüyoruz diye, Öcalan’la, çocuklarımızın katiliyle bir araya geldiler. ‘Pazarlık etmiyoruz, silahları bırakın’ diye başladıkları işe anayasa, Lozan, devlet, millet varlığımızı tartışabildiler. 45 yıldır mağaralarda evlatlarımızı öldüre öldüre yaşlanan it sürülerine devleti kurban ettiler. Kovaların içine koydukları 30 tane silaha devletin 45 yıllık mücadelesini rezil ettiler. Bundan sonra beraberlikleri ilan ettikleri konuşmaya da ‘tarihi bir gün’ dediler” ifadelerini kullandı.

‘ONLARIN HANGİ DERDİYLE BİRLEŞTİNİZ’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söylemlerini eleştiren Ağıralioğlu, “‘Biz dertliyiz, bizim derdimiz biri bir araya getirdi’ dediniz, grubunuz bile şok oldu. DEM’in derdini biliyoruz. Devletle, vatanla, bayrakla, Lozan’la, cumhuriyetle dertleri var. Siz onlarla bu dertlerle nasıl birleştiniz Sayın Cumhurbaşkanı? Siz de dertlisiniz, onlar da dertli. Onların hangi derdi ile birleştiniz? Dertleri ile birleştiklerinizin hayrını görmeyin. Biz size PKK’nın canını okuyasınız diye emanet ettik. Milletiniz size hendeklerde, sizin maharetsizliğiniz yüzünden canlarıyla oluşturduğu o boşluğu kapatan evlatların ana babalar ‘vatan sağ olsun’ diye destek oldu. Siz şimdi vatanınızın düşmanlarıyla dertliyiz diye beraberlik kurudunuz. Derdinizin hayrını görmeyin” dedi.

‘TÜRK DEVLETİNİ İKİ PARALIK ETTİNİZ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Kadere bak, kimler kimlerle beraber’ sözlerine gönderme yapan Ağıralioğlu, “Siz tarafınızı seçtiniz. Sizin hissenize Türkiye yüzyılında Öcalan’la konuşmak tarafı düştü. Sizin hissenize Kandil de evlatlarımızı vura vura yaşlananmış itlerle devletin geleceğini konuşmak düştü. Kovanın içine koydukları 30 tane silaha, koca Türk devletini iki paralık etmek düştü hissenize. Bizim hissemize Cumhuriyeti korumak, evlatlarımız rahat rahat yaşasın diye ayakta tutma iradesi düştü. Konuşuyordunuz. Kimler kimlerle beraber, kadere bak. Sayın Cumhurbaşkanı kadere bak kadere” diye konuştu.

‘CUMHURİYETİ YIKTIRMAYACAĞIZ’

“Kendinize yakışanı yapıyorsunuz, size milletinizle olmak yakışmıyordu” diyen Ağıralioğlu, “Devleti, vatanı, cumhuriyeti size yıktırmayacağız Bu bayrağı size tartıştırmayacağız Bu milletin üniter yapısını size bozdurmayacağız. Mağaralarda 30 senedir 40 senedir bütün bu baskınların içinde vardır o köpekler. Onların önüne mikrofon koyuyorsunuz. Sonra onlardan barış havarisi çıkarıyorsunuz. Koca devleti bırakılmış 30 tane silaha kurban ediyorsunuz” eleştirisini yaptı. “Biz bu tiyatroyu daha önce gördük” diye konuşan Ağıralioğlu, “‘Gelsinler topluma karışsınlar’ diye hazırlık yaptıklarınız Güneydoğu'da haraç kesmeye başlayacaklar. Şimdi önlem almanız lazım. Madem o kadar berabersiniz, ortaklarınızın isteyeceği haraç için milletinize para dağıtın biraz. Biraz para biriktirin. Bunlar mesleksizlikle sağa sola musallat olacaklar. İş adamlarına musallat olacaklar. Esnafa musallat olacaklar. ‘Biz şimdi geldik sizi bizim elimizden kim kurtaracak’ diyecekler. Daha önce dediler çünkü” dedi.

‘DEVLETE SAHİP ÇIKMA ZAMANIDIR’

CHP’ye de seslenen Ağıralioğlu, “Devleti kuran partisiniz. Devletinize sahip çıkma zamanıdır. Cumhuriyeti kuran partisiniz. Cumhuriyeti kollama zamanıdır. Lozan'ı imzalayan partisiniz. Üniter yapıyı inşa eden partisiniz. Üniter yapımızın hassasiyet gösterilip muhafaza edilmesi gereken zamanlardır. Üniter yapıyı muhafaza etmek zorundasınız” ifadelerini kullandı. Ağıralioğlu, “Biz sizden dertliyiz” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sandığa davet etti. Ağıralioğlu, “Sandığın başında geldiğinizde göreceklerini söyleyeceğiz. Öcalan'ı da alın gelin. Mektup da yazdırın. Bu olmaz, kesmez sizi. Anayasa yaptırdınız, yetmez. Komisyon kurduruyorsunuz, olmaz. Kurucu Önder diyorsunuz, o da size Atatürk kadar büyüksünüz diyor, yetmez. Seçimi kazanmak için kime oy vereceklerini mektup yazdırın onlara, daha önce yaptınız. Yine yapın” tepkisini gösterdi.