Anayasa değişikliği teklifi görüşmelerine ürolog çağrılmasına tepki: Bu yüce Meclis bunlara mahkum mu?

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 14:15

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 14:15

TBMM Anayasa Komisyonu’nda başörtüsüne yönelik anayasa değişiklik teklifinin görüşmeleri sırasında eşcinsellik tartışmaları ile ilgili uzman değerlendirmesi ürolog tarafından yapıldı. Bu uygulama üzerine CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'den tepki geldi.

Komisyon toplantısında konuşan ürolog Prof. Dr. Zeki Bayraktar, "Türkiye’nin bir dip dalgayla karşı karşıya olduğunu belirterek, “Henüz bunun kamuoyu tarafından da algılanabildiğini düşünmüyoruz çünkü bu dip dalga kamuoyunun algılayabileceği şekle gelmemiş. Kamuoyu eşcinsel ve transseksüel bireyleri görür, biz ise bunun öncüllerini görüyoruz şu anda” dedi.

"BU SORULARIN HANGİSİ ÜROLOJİNİN ALANI?"

Bayraktar'ın konuşmasının ardından söz alan Murat Emir, şunları söyledi:

“Aynı zamanda AKP’de MYK üyesi olacak kadar yönetimde olan birisinin seçilmiş olması doğrusu bence talihsizlik. Komisyonun ilk gününde ısrarla Türk Psikiyatri Derneği’nin bir temsilcisini çağırın demiştim. Bilim insanı gelsin, birkaç kişi gelsin, Türk Tabipler Birliği’nden de gelsin ve bu konuda bizi aydınlatsınlar. Ben burada derin bir cehalet görüyorum. Kendi pozisyonumu ifade edeyim önce yanlış anlamalara izin verilmemesi için. Türkiye’de, bu ülkede, bu toplumda çocuklarımızı, ergenlerimizi korumak birincil görevimizdir ve bunun için milli eğitimden tutun birçok alanda yapılması gereken birçok şey olduğuna inanıyorum, bu alanın başıboş bırakılmaması gerektiğine inanıyorum. Bakın, sayın uzmanı çağırdınız, sayın meslektaşımı çağırdınız, önemli bilgiler verdi, teşekkür ederim ama bakın, kullandığı kelimeleri söylüyorum, sizi şey yapmak için söylemiyorum, siz çünkü ürologsunuz hâliyle. Bakın, ‘ergenlik karmaşası, cinsel kimlik bunalımı, cinsel kimlik arayışı, normatif davranış, psikolojik sorunlar, intihar, depresyon.’ Bunlar üroloğun işi değil arkadaşlar, bunlar psikiyatristlerin işi, psikologların işi, ergen psikiyatrisiyle uğraşanların işi; getirin bir tane uzman onlar anlatsın bunları. Bu yüce Meclis bunlara mahkum mu? Evet, bakın bu soruların hangisi ürolojinin alanıdır? Hocam, bakın söylediğiniz kelimeler... Ergenlik karmaşası ürolojinin alanı mıdır? Psikolojik sorunlar ürolojinin alanı mıdır? İntihar, depresyon ürolojinin alanı mıdır? Ruh sağlığını korumak, cinsel kimlik ürolojinin alanı mıdır hocam?”

“AMELİYATA SON ANDA SİZE GELİYORLAR”

Emir’e yanıt Bayraktar, “Mesela interseks dediğimiz hasta grubu tamamen ürolojinin alanıdır, psikiyatristler tek bir interseks görmezler, bir. Transseksüeller yani cinsiyet değiştirme ameliyatları…” dedi.

Emir de “Ya yapmayın, ameliyata son anda size geliyorlar” ifadesini kullandı.