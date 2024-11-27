Anayasa Mahkemesi 2024’ün bireysel başvuru verilerini paylaştı

Yayınlanma: 27.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.11.2024 - 04:00

Anayasa Mahkemesi (AYM), 2024’ün üçüncü çeyreğinde bireysel başvuru istatistiklerini yayımladı. Söz konusu veriler ilk yarı verileriyle karşılaştırdığında AYM’ye yapılan başvurulara 16 bin 77 dosya daha eklenerek dosya sayısı 53 bin 734’e yükseldi. Bu dosyalardan 42 bin 549’u çözüme kavuşturuldu. Yüksek mahkemenin geçmiş yıllardan da devreden ve hâlâ görülmeye devam eden anlamına gelen “derdest başvuru” sayılarında ise artış oldu. Bu kapsamda ilk yarıda yüksek mahkemede çözüm bekleyen derdest bireysel başvuru sayısı 32 bin 226’ydı. 2024’ün üçüncü çeyreğinde bu sayı 43 bin 973’e yükseldi. İstatistiklere göre; üçüncü çeyrekte “sendika hakkının ihlali” yönünde karara bağlanan dosya sayısında ciddi bir artış olduğu saptandı. Bu yönde karara bağladığı dosya sayısı 49’dan 136’ya yükseldi.

“En az bir hak ihlali yönünden” karara bağlanan dosya sayılarında da yükselme olduğu saptandı. Mahkemenin 2012’den 2024’ün ilk yarısına kadar bu yönde karara bağladığı dosya sayısı 74 bin 574’tü. Bu sayı 2024’ün üçüncü çeyreğinde 75 bin 89’a yükseldi.

Mahkemenin ihlal yönünden aldığı kararlar arasında yargı sisteminde en fazla ihlal edilen hakkın “makul sürede yargılanma hakkı olduğu” ortaya çıktı.

1425 DOSYADA HAK İHLALİ YOK

Yüksek mahkeme, 2013’ten Eylül 2024’e kadar yapılan bireysel başvuruların 1425’inde “bir hakkın ihlal edilmediğine” yönelik karar verdi. Mahkeme bu kararlarda; kabul edilebilirlik kararı vermesine karşın, esas incelemesi aşamasında ihlal kararı vermedi.