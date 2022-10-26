Anayasa Mahkemesi, HDP'ye savunma için 30 günlük ek süre verdi
Anayasa Mahkemesi (AYM), kapatma davasına sunulan ek delillerle ilgili savunma hazırlanabilmesi için HDP'ye 30 gün ek süre verdi.
Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) açılan kapatma davası dosyasına sunulan ek delillere ilişkin partiye savunma için 30 gün ek süre verdi.
Yüksek Mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dava dosyasına sunduğu ek delillerle ilgili savunma hazırlanabilmesi için HDP'nin ek süre verilmesi talebini görüşerek karara bağladı.
HDP'nin talebini kabul eden AYM, partiye savunma için 30 günlük süre verilmesini kararlaştırdı.
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