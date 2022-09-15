Anayasa Mahkemesi'nden Zafer Partisine ilişkin 'Ayyıldız' kararı
Yüksek Mahkeme, Ayyıldız Partisi'nin, Zafer Partisi tarafından"Ayyıldız Hareketi" ve "Ayyıldız Gençlik Kolları" isimlerinin kullanılmaması istemiyle yaptığı başvuruda, karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.
Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Ayyıldız Partisi Genel Başkanı Sarıçam, parti isminde yer alan "Ayyıldız" ibaresinin Zafer Partisi tarafından, "Ayyıldız Hareketi" ve "Ayyıldız Gençlik Kolları" olarak kullanıldığını, bunun tedbiren durdurulması ve bu isimlerin kullanılamayacağına karar verilmesi istemiyle Yüksek Mahkemeye başvuruda bulundu.
Başvuruda, bu isimlerin kullanılmasının iltibasa yol açacağı ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olduğu savunuldu.
Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, Ayyıldız Partisi'nin başvurusu hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.
Yüksek Mahkemenin gerekçesinde, Zafer Partisi'nin tüzüğüne göre, parti teşkilatının, temel teşkilat, yardımcı ve yan kuruluşlardan oluştuğu, bu yapısı içerisinde "Ayyıldız Hareketi" ve "Ayyıldız Gençlik Kolları" isimli oluşumların bulunmadığının tespit edildiği aktarıldı.
Gerekçede bu nedenle, hukuken var olmayan bir oluşumla ilgili yapılan başvurunun incelenebilmesine imkan bulunmadığına karar verildiği belirtildi.
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