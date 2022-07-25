MHP'den istifa etti, Zafer Partisi'nin ilk belediye meclisi üyesi oldu

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 17:32

Milliyetçi Hareket Partisi Çankırı Belediye Meclis Üyesi Turgut Özkan, partisinden istifa ederek Zafer Partisi'ne geçti. Özkan'ın rozetini Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ taktı.

Turgut Özkan'ın Zafer Partisi'ne geçişi Genel Merkez binasında gerçekleşti. Zafer Partisi Çankırı İl Başkanı Kenan Karakuş da Özkan'ın partiye üyelik anlarında yanında olan isimdi.

Yerel haber sitesi Sözcü18'e konuşan Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kaptan Mustafa Can, "Turgut Özkan kardeşimiz, partimizin Türkiye'deki ilk belediye meclis üyesi olarak da kayıtlara geçmiştir" dedi.

"DARGINLIĞIM YOK, SAYGI BEKLİYORUM"

Zafer Partili Turgut Özkan da kararına ilişkin "2019 yerel seçimleri öncesinde o günün il teşkilatında görev yapan arkadaşların teklifleri ile MHP'ye üye olmuş ve yerel seçimlerde Belediye Meclis Üyeliği adaylığım ile birlikte 5'inci sırada yer bularak Belediye Meclis üyesi seçilmiştim. Üç yılı aşkın süredir Çankırı Belediye Meclisi'nde sayın Belediye Başkanı ile bazı fikir ayrılıklarımız da olmuş olmasına rağmen başta kendisi olmak üzere hiçbir MHP'li arkadaşıma ya da il teşkilatınında görev yapanlara herhangi bir dargınlığımın olmadığını belirtmek isterim. Bundan böyle siyasi hayatıma Zafer Partisi'nde devam etme kararımın da saygıyla karşılanmasını beklerim" açıklaması yaptı.

Yaşanan istifa ile MHP'nin Çankırı Belediye Meclisi'ndeki sandalye sayısı 15'den 14'e düştü.