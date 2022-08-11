Erdal Güney'den bestesini kullanan Zafer Partisi'ne: 'İzin vermiyorum'
Sanatçı Erdal Güney, Zafer Partisi'nin Anafartalar Zaferi'nin yıldönümü için hazırladığı video üzerine parti yönetimine "Bestemi kullanmaktasınız, izin vermiyorum" diyerek tepki gösterdi. Güney'in uyarısının ardından ilgili video partinin sosyal medya hesaplarından kaldırıldı.
Müzisyen Erdal Güney, 'Bozdoğan' adlı bestesinin Zafer Partisi tarafından Anafartalar Zaferi kutlaması için hazırlanan videoda kullanılmasına tepki gösterdi.
Zafer Partisi'nin sosyal medya hesaplarından söz konusu video "Bazıları uyuyacak, bazıları uyandıracak; Ey Türk Gençliği! Bazıları unutacak, bazıları hatırlatacak; Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir! Ve bir ses haykıracak; Ne Mutlu Türk'üm Diyene!" ifadeleriyle paylaşılmıştı.
Partinin sosyal medya hesabındaki ilgili paylaşımını alıntılayan Güney, "Sosyal medya hesaplarınızda ‘Bozdoğan’ adlı bestemi kullanmaktasınız, izin vermiyorum. Dikkate almanızı öneririm" ifadelerini kullandı.
Güney'in bu uyarısının ardından ilgili paylaşım kaldırıldı.
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