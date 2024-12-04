Anayasa Mahkemesi’nin İmar Barışı Kanunu’ndaki iptal kararı tazminat yolu doğurdu

Yayınlanma: 04.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.12.2024 - 10:27

6 Şubat depremleri sonrasında bir kez daha gündeme gelen “yapı denetim” yasasına ilişkin Anayasa Mahkemesi’nden önemli bir karar çıktı. Anayasa Mahkemesi, İmar Kanunu’nun geçici 16. maddesindeki, “Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır” düzenlemesini anayasaya aykırı bularak iptal etti. İlgili yasaya eklenen geçici maddeyle, 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılardan gerekli şartları sağlayanlara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca 31 Ekim 2018 tarihine kadar başvurulması halinde yapı kayıt belgesi verilmesinin yolu açılmıştı.

Kararı gazetemize değerlendiren eski Hatay Barosu başkanı avukat Cihat Açıkalın, “Geç de olsa isabetli karar. Çünkü kaçak yapı sahibine ilgili idarenin yapının sağlamlığına dair de kendisinde bulunan idarenin denetim yetkisini devreden akıl dışı bir imar yasasıydı” ifadelerini kullandı.

‘KURTULMUŞ OLDUK’

Özellikle belediye ve yapı denetim firmalarının sorumluluktan kurtulmasına, böylece gerek cezai sorumluluk gerekse tazminat sorumluluğundan muaf tutulmasına yasal zemin hazırlayan maddenin artık ortadan kalktığına dikkat çeken avukat Açıkalın, “Bu nedenle idarenin tazminat sorumluluğuna ve özellikle deprem dosyalarında kamu görevlilerinin cezai sorumluluğuna artık gidilebilecek. Hukuk sistematiğine ve yasa yapma tekniğine tümüyle aykırı adeta imar suçu işleyene ‘Kendi kendini sen denetle’ şeklindeki absürtlükten kurtulmuş olduk” dedi.

Açıkalın, kamuoyuna imar barışı olarak yansıyan düzenleme sonrası depremde evleri zarar gören yurttaşlara da tazminat davası açmaları çağrısında bulundu.